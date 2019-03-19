Кардаш'ян-молодша вразила мережу спокусливим фото в бікіні

Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер потішила шанувальників спокусливим знімком.

Так, фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в бікіні з леопардовим принтом, демонструючи свою "п'яту точку".

"Неділя для дівчаток", — написала модель.

Зазначимо, що шанувальники були в захваті від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Дуже гарна фотографія", "Мені це подобається", "Виглядаєш дуже гаряче", "Приголомшлива", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі і Кендалл Дженнер знялися у гарячій фотосесії, презентувавши нову колекцію купальників бренду Kendall & Kylie.

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