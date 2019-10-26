'Яка соковита попа!' Кардаш`ян-молодша вразила мережу голим фото

Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш`ян Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками відвертим знімком.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в спокусливій білизні білого кольору, продемонструвавши "п'яту точку".
"Торішній Хелловін", — написала Кендалл.
Кендалл Дженнер
Фото з Instagram
Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі і засипали її компліментами.
"Природна краса", "Яка соковита попа", "Дуже сексуальна. Схожу з розуму від тебе", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Кендалл Дженнер, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Кендалл Дженнер сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Кендалл Дженнер гола у ванній
Фото з Instagram
Кендалл Дженнер у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Кендалл Дженнер засвітила голі груди
Фото з Instagram
Спокуслива Кендалл Дженнер
Фото з Instagram
Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Кендалл Дженнер повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі і Кендалл Дженнер знялися в гарячій фотосесії, представивши нову колекцію купальників бренду Kendall&Kylie.
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