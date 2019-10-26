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26 жовтня • оновлено в 03:34
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"Яка соковита попа!" Кардаш`ян-молодша вразила мережу голим фото

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Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш`ян Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в спокусливій білизні білого кольору, продемонструвавши "п'яту точку".

"Торішній Хелловін", — написала Кендалл.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Фото з Instagram

Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"

Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі і засипали її компліментами.

"Природна краса", "Яка соковита попа", "Дуже сексуальна. Схожу з розуму від тебе", — написали люди.

'Яка соковита попа!' Кардаш`ян-молодша вразила мережу голим фото
'Яка соковита попа!' Кардаш`ян-молодша вразила мережу голим фото
'Яка соковита попа!' Кардаш`ян-молодша вразила мережу голим фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Кендалл Дженнер, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Кендалл Дженнер сексуально позує на камеру

Кендалл Дженнер сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Кендалл Дженнер гола у ванній

Кендалл Дженнер гола у ванній

Фото з Instagram

Кендалл Дженнер у відвертому купальнику

Кендалл Дженнер у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Кендалл Дженнер засвітила голі груди

Кендалл Дженнер засвітила голі груди

Фото з Instagram

Спокуслива Кендалл Дженнер

Спокуслива Кендалл Дженнер

Фото з Instagram

Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"

Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Кендалл Дженнер повністю оголилася на камеру

Кендалл Дженнер повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кайлі і Кендалл Дженнер знялися в гарячій фотосесії, представивши нову колекцію купальників бренду Kendall&Kylie.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Кендалл Дженнер
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