'Яка соковита попа!' Кардаш`ян-молодша вразила мережу голим фото

Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш`ян Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в спокусливій білизні білого кольору, продемонструвавши "п'яту точку".

"Торішній Хелловін", — написала Кендалл.

Кендалл Дженнер Фото з Instagram

Кендалл Дженнер продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Шанувальники прийшли в захват від нової публікації моделі і засипали її компліментами.

"Природна краса", "Яка соковита попа", "Дуже сексуальна. Схожу з розуму від тебе", — написали люди.

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