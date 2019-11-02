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2 листопада • оновлено в 02:39
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Кардаш'ян-молодша осідлала коня у відвертому вбранні: гарячі кадри

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Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками відвертими знімками.

Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, на Геловін вона позувала у відвертому золотавому вбранні, осідлавши коня.

Кендалл постала в образі спокусливої феї, доповнивши лук величезними крилами і короною. У коментарях користувачі прийшли в захват від розкішної зовнішності Дженнер.

Кендалл Дженнер осідлала коня

Кендалл Дженнер осідлала коня

instagram / kendalljenner

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"Справжня королева", "Виходь за мене", "Красуня", "Справжня фея", "Неймовірна", "Чудова", – прокоментували користувачі.

Кендалл Дженнер в образі феї біля коней

Кендалл Дженнер в образі феї біля коней

instagram / kendalljenner

Кардаш'ян-молодша осідлала коня у відвертому вбранні: гарячі кадри
Кардаш'ян-молодша осідлала коня у відвертому вбранні: гарячі кадри
Кендалл Дженнер в образі феї на Геловін

Кендалл Дженнер в образі феї на Геловін

instagram / kendalljenner

Кендалл Дженнер в образі феї

Кендалл Дженнер в образі феї

instagram / kendalljenner

Кендалл Дженнер на Геловін

Кендалл Дженнер на Геловін

instagram / kendalljenner

Кендалл Дженнер на коні

Кендалл Дженнер на коні

instagram / kendalljenner

Кендалл Дженнер осідлала коня в спокусливому вбранні

Кендалл Дженнер осідлала коня в спокусливому вбранні

instagram / kendalljenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дженнер опублікувала знімок, на якому позувала в спокусливій білизні білого кольору, продемонструвавши "п'яту точку". Фанати були в захваті.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Геловін" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Геловін
Особа
Кендалл Дженнер
Теги
Мода Краса шоу-бизнес фотографии фотосессія
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