Кардаш'ян-молодша осідлала коня у відвертому вбранні: гарячі кадри

Знаменита американська модель і актриса, молодша сестра Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер поділилася з шанувальниками відвертими знімками.
Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, на Геловін вона позувала у відвертому золотавому вбранні, осідлавши коня.
Кендалл постала в образі спокусливої феї, доповнивши лук величезними крилами і короною. У коментарях користувачі прийшли в захват від розкішної зовнішності Дженнер.
Кендалл Дженнер осідлала коня
instagram / kendalljenner
"Справжня королева", "Виходь за мене", "Красуня", "Справжня фея", "Неймовірна", "Чудова", – прокоментували користувачі.
Кендалл Дженнер в образі феї біля коней
instagram / kendalljenner
Кендалл Дженнер в образі феї на Геловін
instagram / kendalljenner
Кендалл Дженнер в образі феї
instagram / kendalljenner
Кендалл Дженнер на Геловін
instagram / kendalljenner
Кендалл Дженнер на коні
instagram / kendalljenner
Кендалл Дженнер осідлала коня в спокусливому вбранні
instagram / kendalljenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дженнер опублікувала знімок, на якому позувала в спокусливій білизні білого кольору, продемонструвавши "п'яту точку". Фанати були в захваті.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Геловін" на сайті "OBOZREVATEL".