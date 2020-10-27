Каменських поділилася секретами краси та здоров'я

Українська співачка Настя Каменських, більш відома під псевдонімом NK, розповіла, як вранці їй вдається залишатися в свіжості та бадьорості.

На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що лягати спати потрібно набагато раніше і протягом дня пити багато води.

"Я засинаю до 12 ночі (точніше о 21:30, максимум о 22:00). Саме в цей час виробляється гормон сну, який допомагає нам добре виглядати, продовжити молодість і боротися зі стресом", – зазначила співачка.

За словами Каменських, щоб вранці обличчя не набрякало, варто випивати свою норму води до 16:00. Потім за кілька годин до сну можна зробити щонайбільше ще пару ковтків.

Крім того, у кімнаті перед сном повинно бути досить прохолодно і повністю темно.

Настя Каменських поділилася секретами її свіжості та бадьорості вранці Instagram Насті Каменських

Щоб шкіра не сушилася, зверніть увагу на вологість у вашій кімнаті. Ввімкнене опалення робить повітря сухим, тому в ідеалі краще мати зволожувач.

"Наношу крем не безпосередньо перед сном, а за пів години до нього. Так його вбере не подушка, а моє обличчя", – підкреслила артистка.

Співачка додала, що після пробудження потрібно робити легкий масаж обличчя (техніку можна знайти в інтернеті).

"Приділяйте масажу хоча б п'ять хвилин із ранку – від нього обличчя відразу "пробуджується"", – написала NK.

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