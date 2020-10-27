Каменських поділилася секретами краси та здоров'я

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Краса
2,8 т.
Каменських поділилася секретами краси та здоров'я

Українська співачка Настя Каменських, більш відома під псевдонімом NK, розповіла, як вранці їй вдається залишатися в свіжості та бадьорості.

На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що лягати спати потрібно набагато раніше і протягом дня пити багато води.

"Я засинаю до 12 ночі (точніше о 21:30, максимум о 22:00). Саме в цей час виробляється гормон сну, який допомагає нам добре виглядати, продовжити молодість і боротися зі стресом", – зазначила співачка.

За словами Каменських, щоб вранці обличчя не набрякало, варто випивати свою норму води до 16:00. Потім за кілька годин до сну можна зробити щонайбільше ще пару ковтків.

Крім того, у кімнаті перед сном повинно бути досить прохолодно і повністю темно.

Настя Каменських поділилася секретами її свіжості та бадьорості вранці

Щоб шкіра не сушилася, зверніть увагу на вологість у вашій кімнаті. Ввімкнене опалення робить повітря сухим, тому в ідеалі краще мати зволожувач.

"Наношу крем не безпосередньо перед сном, а за пів години до нього. Так його вбере не подушка, а моє обличчя", – підкреслила артистка.

Співачка додала, що після пробудження потрібно робити легкий масаж обличчя (техніку можна знайти в інтернеті).

"Приділяйте масажу хоча б п'ять хвилин із ранкувід нього обличчя відразу "пробуджується"", – написала NK.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських поділилася із шанувальниками відвертим фото в купальнику.

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