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Каменських блиснула грудьми в екстремальному вбранні: гаряче фото

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Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потап), розбурхала мережу екстремальним образом.

Зірка позувала в шкіряному тренчі і таких же шортах, а під верхнім одягом був всього лише бюстгалтер, який підкреслив пишний бюст. Знімком вона поділилася в Instagram.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram / kamenskux

За добу знімок набрав більше 200 тисяч відміток "подобається". В описі Каменських розповіла, що проводить розіграш квитків на концерт Maluma в Києві. "Літо буде спекотним, особливо якщо йдете на концерт Maluma", – додала вона.

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У коментарях шанувальники масово почали писати, які пісні у співачки вони люблять. Замість будь-яких слів деякі просто ставили смайли із серцями та вогонь.

Отже! 😍 Обіцяла подарувати вам ще п'ять квитків на концерт @Maluma в Києві – ловите розіграш! ❤ Кожен переможець отримає не один, а два квитки: для тебе і твого +1! 🤩 ⠀ Для того, щоб виграти квиток: ✅подпішітесь на мою сторінку, якщо ще не подпісани😊 ✅поставьте лайк цього посту🔥 ✅напішіте в коментарях до цього посаді назва моєї пісні, яку любите найбільше, а також відзначте того, з ким підете на концерт 💕 ❗можно писати необмежену кількість коментарів - це підвищить шанси на виігриш😊 ⛔не тега комерційні акаунти, інакше не зможете взяти участь в розіграші ⠀ Квитки розіграю 25 червня серед тих, хто виконан мул все условія☝🏻 Літо буде спекотним, особливо якщо йдете на концерт Maluma 😍🎤 #NK #Maluma #concert #tickets # настякаменскіх🎤

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменських блиснула грудьми в екстремальному вбранні: гаряче фото
Каменських блиснула грудьми в екстремальному вбранні: гаряче фото
Каменських блиснула грудьми в екстремальному вбранні: гаряче фото
Каменських блиснула грудьми в екстремальному вбранні: гаряче фото

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Особа
Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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