Каменських блиснула грудьми в екстремальному вбранні: гаряче фото

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка вийшла заміж за шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потап), розбурхала мережу екстремальним образом.

Зірка позувала в шкіряному тренчі і таких же шортах, а під верхнім одягом був всього лише бюстгалтер, який підкреслив пишний бюст. Знімком вона поділилася в Instagram.

Настя Каменських instagram / kamenskux

За добу знімок набрав більше 200 тисяч відміток "подобається". В описі Каменських розповіла, що проводить розіграш квитків на концерт Maluma в Києві. "Літо буде спекотним, особливо якщо йдете на концерт Maluma", – додала вона.

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У коментарях шанувальники масово почали писати, які пісні у співачки вони люблять. Замість будь-яких слів деякі просто ставили смайли із серцями та вогонь.

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