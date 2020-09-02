Календар стрижок на вересень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Від того, в якій місячний день зроблено стрижку, багато в чому залежать здоров'я, ріст і краса волосся, вважають астрологи.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує місячний календар стрижок на вересень 2020 року, щоб дізнатися, які дні є найбільш сприятливими для стрижки, а в які дні краще відмовитися від візиту до перукаря.

Фази Місяця у вересні 2020 року

Повний місяць – 2 вересня.

Молодик – 17 вересня.

Зростаючий Місяць – 1 вересня і 18-30 вересня.

Спадаючий Місяць – 3-16 вересня.

Четверта чверть – 10 вересня.

Друга чверть – 24 вересня.

Сприятливі дні для стрижки, вересень 2020

1, 2, 6-10, 14, 17, 20, 21-24, 26, 28 вересня.

Сприятливі дні для фарбування волосся, вересень 2020

2, 6-9, 14, 18, 21, 23-25 вересня.

Несприятливі дні для стрижки, вересень 2020

3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 30 вересня.

Раніше OBOZREVATEL назвав омолоджуючі модні стрижки для жінок після 40 років.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!