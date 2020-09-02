Календар стрижок на вересень 2020: сприятливі та несприятливі дні

Від місячного дня стрижки залежать краса і здоров'я волосся.
Від того, в якій місячний день зроблено стрижку, багато в чому залежать здоров'я, ріст і краса волосся, вважають астрологи.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує місячний календар стрижок на вересень 2020 року, щоб дізнатися, які дні є найбільш сприятливими для стрижки, а в які дні краще відмовитися від візиту до перукаря.
Повний місяць – 2 вересня.
Молодик – 17 вересня.
Зростаючий Місяць – 1 вересня і 18-30 вересня.
Спадаючий Місяць – 3-16 вересня.
Четверта чверть – 10 вересня.
Друга чверть – 24 вересня.
1, 2, 6-10, 14, 17, 20, 21-24, 26, 28 вересня.
2, 6-9, 14, 18, 21, 23-25 вересня.
3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 25, 27, 29, 30 вересня.
Раніше OBOZREVATEL назвав омолоджуючі модні стрижки для жінок після 40 років.
Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!