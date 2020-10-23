Календар стрижок на листопад 2020: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар стрижок на листопад 2020 року допоможе вибрати найбільш вдалий день для походу в перукарню.

Так, на думку астрологів, від цієї дати багато в чому залежать здоров'я, краса і зростання волосся. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL розповідає, які дні вважаються найбільш сприятливими для стрижки, а в які дні краще відмовитися від зміни зачіски.

Фази місяця в листопаді 2020 року

Молодик – 15 листопада

Повний місяць – 30 листопада

Зростаюча Місяць – з 16 по 29 листопада

Місяць – з 1 по 14 листопада

Сприятливі дні для стрижки в листопаді 2020 року

Вдалими днями для стрижки згідно з місячним календарем вважаються 4, 5, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20-22, 24, 26, 27, 29 листопада.

Несприятливі дні для стрижки в листопаді 2020 року

1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 листопада вважаються вкрай невдалими для стрижки.

Сприятливі дні для фарбування волосся в листопаді 2020 року

Вдалими днями для фарбування волосся згідно з місячним календарем є 3-5, 8, 9, 14, 16-18, 20-22, 24, 26, 27, 29 листопада.

Несприятливі дні для фарбування волосся в листопаді 2020 року

Згідно з місячним календарем, невдалі для фарбування волосся 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 25, 28 і 30 листопада.

Решта дня є нейтральними для стрижки та фарбування волосся.

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