Благоприятные дни для стрижки в декабре 2019 года: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 31 декабря.

Благоприятные дни для окраски волос в декабре 2019 года: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 29 декабря.

Благоприятные дни для маникюра и педикюра в декабре 2019 года: 1, 2, 8, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 декабря.

Лунный календарь красоты на каждый день декабря 2019 года

1 декабря 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - нейтральное время ко всему происходящему на земле. Стричься вам или нет, решайте сами.

• Окраска волос - волосы приобретут объем.

• Маникюр, педикюр - новый дизайн ногтей поможет найти новых друзей.

• Уход за лицом - нейтральный день, поступайте, как считаете нужно.

• Уход за телом - стоит посвятить время расслабляющим процедурам.

2 декабря 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - неблагоприятный день для стрижки, но хороший день, чтобы подровнять волосы.

• Окраска волос - отличный день для любых экспериментов.

• Маникюр, педикюр - идеальный день для экспериментов.

• Уход за лицом - нейтральный день для любых процедур.

• Уход за телом - уделите время коррекции формы рук.

3 декабря 2019 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - сегодня плохой день для всех видов стрижек.

• Окраска волос - окрасив волосы, привлечёте проблемы с противоположным полом.

• Маникюр, педикюр - неподходящий день для этих процедур.

• Уход за лицом - все старания не увенчаются успехом.

• Уход за телом - посвятите этот день отдыху в кругу близких вам по духу людей.

4 декабря 2019 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - стрижка сделает волосы тяжелыми и непослушными.

• Окраска волос - изменив цвет, ухудшите структуру волос.

• Маникюр, педикюр - кожа рук и ног станет сухой.

• Уход за лицом - неблагоприятный день, особенно избегайте области вокруг глаз, можно повредить зрение.

• Уход за телом - все процедуры приведут к осложнениям.

5 декабря 2019 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - неблагоприятный день для каких-либо процедур с волосами.

• Окраска волос - все процедуры приведут к повреждению волос.

• Маникюр, педикюр - обрезав ногти, ослабите свою ауру.

• Уход за лицом - косметические средства могут вызвать воспаления на коже.

• Уход за телом – травмоопасный день, поберегитесь.

6 декабря 2019 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - в этот день лучше нарастить волосы, а не стричь их.

• Окраска волос - окрашивать волосы возможно, но лишь в случае, если вы идете к проверенному мастеру.

• Маникюр, педикюр - нейтральный день для данных процедур, только от вас зависит результат.

• Уход за лицом - обратите внимание на косметику на основе минеральной воды.

• Уход за телом - только от вас зависит все происходящее, день нейтральный.

7 декабря 2019 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Овне.

• Стрижка - нейтральный день для всех процедур с волосами.

• Окраска волос - можно окрасить волосы, но не стоит кардинально менять цвет.

• Маникюр, педикюр - процедуры могут быть удачны, если пойти к проверенному мастеру.

• Уход за лицом - сегодня лучше сделать массаж лица, кожа засияет.

• Уход за телом - нейтральный день для физических нагрузок и косметических процедур, но отличный для подбора парфюма.

7 декабря маникюр может быть удачным, если пойти к проверенному мастеру https://pix-feed.com/

8 декабря 2019 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - благоприятный день для стрижек, порадует вас и близких.

• Окраска волос - окраска волос принесёт материальное благополучие.

• Маникюр, педикюр - обрезанные ногти замедлят свой рост, но зато будут крепкими и здоровыми.

• Уход за лицом - сегодня можно сделать питательные и улучшающие цвет лица маски.

• Уход за телом - негативно скажутся на самочувствии любые физические нагрузки.

9 декабря 2019 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - взбодрит и призовёт успех.

• Окраска волос - удачными оттенками для окраски будут светлые и рыжие.

• Маникюр, педикюр - сегодня только от вас зависят все решения, Луна нейтральна.

• Уход за лицом - прекрасный эффект принесут омолаживающие процедуры.

• Уход за телом - не стоит использовать косметические средства, это только навредит.

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10 декабря 2019 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Тельце.

• Стрижка - сегодняшняя стрижка улучшит внешний вид.

• Окраска волос - сегодня окажет положительное влияние на отношения с людьми.

• Маникюр, педикюр - результат непредсказуем, решайте сами.

• Уход за лицом - благоприятный день для любых операций.

• Уход за телом - физические нагрузки могут навредить.

11 декабря 2019 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Близнецах.

• Стрижка - подстригшись, вы укрепите корни волос.

• Окраска волос - окрашивание принесёт приятную новизну в ваш образ.

• Маникюр, педикюр - высока вероятность неудачного выбора цвета лака.

• Уход за лицом - благоприятное время для лечебных процедур.

• Уход за телом - лучше дайте телу от дохнуть, луна нейтральна.

12 декабря 2019 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Близнецах.

• Стрижка - хороший день для любой стрижки, очистите свою ауру, а волосы станут гуще.

• Окраска волос - благоприятный день, после процедуры появится смелость и бодрость, проявятся волевые качества.

• Маникюр, педикюр - после маникюра ногти начнут слоиться.

• Уход за лицом - прекрасный день для лифтинга.

• Уход за телом - нейтральный день, но водные процедуры помогут привести тело в тонус.

13 декабря 2019 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна в Раке.

• Стрижка - не стоит сегодня состригать волосы, с ними уйдёт и уверенность в себе.

• Окраска волос - лучше не окрашивать волосы, это послужит накоплению негативной энергии.

• Маникюр, педикюр - все эксперименты разочаруют.

• Уход за лицом - попробуйте маску из глины, результат не заставит вас ждать.

• Уход за телом - лучше отдохнуть от процедур и физических нагрузок, чтобы не травмировать себя.

14 декабря 2019 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна в Раке.

• Стрижка - с волосами отрежете удачу и благополучие.

• Окраска волос - окрашивание не оправдает ожидания.

• Маникюр, педикюр - ослабнет иммунитет если обрезать ногти.

• Уход за лицом - яичные маски порадуют вас и вашу кожу.

• Уход за телом - стоит воздержаться от всех процедур.

15 декабря 2019 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна во Льве.

• Стрижка - избавит от монотонности в жизни.

• Окраска волос - подходящий день для всех манипуляций с волосами.

• Маникюр, педикюр - подстригите ногти сегодня, если стремитесь занять более высокое положение в обществе и на работе.

• Уход за лицом - сегодня получится благополучно избавиться от родинок.

• Уход за телом - отличный день для водорослевых обертываний.

16 декабря 2019 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна во Льве.

• Стрижка - именно в этот день вам удастся все задуманное.

• Окраска волос - будет отличный результат, принесет удачу.

• Маникюр, педикюр - удачный день для чего-то необычного, попробуйте маникюр с проволокой.

• Уход за лицом - сегодня можно применить только скраб.

• Уход за телом - массаж благоприятно скажется на нервной системе.

16 декабря массаж благоприятно скажется на нервной системе Google Images

17 декабря 2019 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - в этот день особо удачными будут стрижки для длинных волос.

• Окраска волос - окрашивание волос доставит вам наслаждение, а волосы укрепит.

• Маникюр, педикюр - светлые лаки привлекут удачу.

• Уход за лицом - сегодня кожа не нуждается в вашей заботе.

• Уход за телом - очень кстати ванны с лечебными грязями.

18 декабря 2019 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - нейтральный день для стрижки и окрашивания, волосам ничего не грозит, но и качество их не улучшится.

• Окраска волос - лучше отказаться.

• Маникюр, педикюр - служит профилактикой болезней крови и головы.

• Уход за лицом - эффективно отбеливание кожи лица, осветление веснушек.

• Уход за телом - любые водные процедуры, в том числе поход в бассейн.

19 декабря 2019 года, 23 лунный день, убывающая Луна в Деве.

• Стрижка - прекрасно отразится на здоровье волос.

• Окраска волос - тонирование сделает волосы крепче и ярче.

• Маникюр, педикюр - все процедуры помогут защитить себя от завистников.

• Уход за лицом - воздержитесь от каких-либо процедур.

• Уход за телом - очищающий скраб улучшит кровообращение и сделает кожу бархатной и подтянутой.

20 декабря 2019 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - если вы хотите привлечь в свою жизнь новых людей, разнообразить будни захватывающими событиями, повстречать свою любовь, то подстригитесь сегодня.

• Окраска волос - хороший день, вы будете довольны.

• Маникюр, педикюр - подстригать ногти сегодня к налаживанию отношений с людьми, в особенности с любимыми и близкими. Также поможет ускорить получение новостей, которые Вы давно ждете.

• Уход за лицом - возможны аллергические реакции.

• Уход за телом - благоприятный день для депиляции.

20 декабря - хороший день для окрашивания волос, вы будете довольны 1zoom.ru

21 декабря 2019 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Весах.

• Стрижка - сегодня можно делать что угодно, результат непредсказуем.

• Окраска волос - вы будете недовольны своим образом.

• Маникюр, педикюр - нейтральный день для данных процедур, только от вас зависит результат.

• Уход за лицом - сегодня лучше просто погулять на свежем воздухе, пользы будет больше, чем от косметики.

• Уход за телом - нейтральный день, сегодня стоит обратить внимание на аромотерапию, это укрепит иммунитет.

22 декабря 2019 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - стрижка волос в этот день категорически запрещена, так как она может повлиять на вашу судьбу неблагоприятным образом.

• Окраска волос - перенесите на другой день.

• Маникюр, педикюр - сегодня лучше осторожно обрезать ногти и кутикулу, так как существует вероятность порезаться, а рана, даже неглубокая, будет долго заживать.

• Уход за лицом - хороший день для чистки пор.

• Уход за телом - этот день идеально посвятить массажу и любым водным процедурам.

23 декабря 2019 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе.

• Стрижка - неудачный день, после стрижки долго будет мучить недомогание.

• Окраска волос - нейтральный день, сегодня лучше тонировать волосы, а не красить их.

• Маникюр, педикюр - удачный день для похода в салон.

• Уход за лицом - не хотите навредить коже, отложите процедуры на другой день.

• Уход за телом - марокканский массаж восстановит тонус мышц.

24 декабря 2019 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - денежная стрижка. Подстригите волосы сегодня, чтобы привлечь в свою жизнь деньги, успех в бизнесе, торговле. Сделки после такой стрижки будут заканчиваться удачнее, чем могли бы.

• Окраска волос - можно экспериментировать с цветом волос.

• Маникюр, педикюр - маникюр и педикюр в этот день поможет вам собраться для реализации планов и задумок, и удлинит срок вашей жизни.

• Уход за лицом - используйте только естественные, природные средства.

• Уход за телом - благоприятное время для физических нагрузок, они помогут сбросить лишний вес.

25 декабря 2019 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Стрельце.

• Стрижка - укрепит иммунитет.

• Окраска волос - нейтральное время, можно окрасить волосы, но цвет получится совсем не такой, как хотелось.

• Маникюр, педикюр - неблагоприятно повлияет на общее состояние здоровья.

• Уход за лицом - можно наращивать ресницы. Если у вас слишком редко растут брови, можете выщипать их.

• Уход за телом - благоприятный день, чтобы избавиться от вредных привычек.

26 декабря 2019 года, 29, 1-2 лунный день, новая Луна в Козероге.

• Стрижка - может отрицательно отразиться на здоровье.

• Окраска волос - стоит отложить.

• Маникюр, педикюр - неблагоприятный день.

• Уход за лицом - дайте отдых коже.

• Уход за телом - посещение бассейна сделает вас куда красивее, чем модная маска.

26 декабря посещение бассейна сделает вас куда красивее, чем модная маска Pinterest

27 декабря 2019 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Козероге.

• Стрижка - в этот день, постриженные волосы будут очень быстро отрастать.

• Окраска волос - плохо повлияет на вашу энергетику.

• Маникюр, педикюр - благоприятный день для любых процедур.

• Уход за лицом - все процедуры помогут сохранить молодость и красоту.

• Уход за телом - один из лучших периодов для большинства косметических процедур.

28 декабря 2019 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - с волосами отрежете удачу и благополучие.

• Окраска волос - удачным будет осветление волос.

• Маникюр, педикюр - сегодня получится воплотить все свои желания.

• Уход за лицом - все процедуры помогут сохранить молодость и красоту.

• Уход за телом - благоприятное время для тонизирующих процедур.

29 декабря 2019 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - если нужно, можно подстричь волосы, но лучше сделайте массаж головы, волосы вас отблагодарят.

• Окраска волос - благоприятный день, а светлые оттенки привлекут успех в работе.

• Маникюр, педикюр - подходящий день для воплощения фантазий с самыми необычными формами.

• Уход за лицом - сегодня лучше посвятить время дыхательной гимнастике, кожа отблагодарит вас прекрасным видом.

• Уход за телом - точечный массаж существенно замедлит старение.

30 декабря 2019 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Водолее.

• Стрижка - стрижка волос сегодня послужит причиной упадка настроения, депрессии и чувства недовольства жизнью.

• Окраска волос - благоприятно красить волосы в свой естественный цвет.

• Маникюр, педикюр - лечебные ванночки для оздоровления ногтей.

• Уход за лицом - благоприятен уход за бровями и ресницами.

• Уход за телом - антицеллюлитный массаж покажет удивительный результат.

31 декабря 2019 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Рыбах.

• Стрижка - cегодняшняя стрижка сулит денежную прибыль.

• Окраска волос - благоприятна окраска волос в светлые тона.

• Маникюр, педикюр - воздержитесь от любых процедур.

• Уход за лицом - успокаивающие маски и ванночки.

• Уход за телом - отличный день для начала диеты.

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