Календар краси на тиждень з 9 по 15 березня

Гороскоп краси з 9 по 15 березня 2020 року. Астролог Інна Фатєєва ексклюзивно для OBOZREVATEL озвучила поради на тиждень.

"Місяць – наш кращий косметолог, адже він безпосередньо впливає на те, як ми виглядаємо кожного дня. Найважливішу інформацію він повідомляє нам за допомогою фаз убування і зростання. Наші предки знали ці тонкощі, і, наприклад, завжди стриглися на зростаючий Місяць, щоб волосся було довгим та пишним. У теперішній час список процедур для краси набагато більший, але вплив космічного об'єкта так само ефективно. Для відвідування косметолога, перукаря, масажиста важливо підібрати правильні дні ", – рекомендує Інна Фатєєва.

Цей тиждень сприятливий для таких процедур і заходів:

Апаратна косметологія – 13,14,15 березня.

Планове відвідування стоматолога – 14,15 березня.

Епіляція - 10,11,12,13,14,15 березня.

Інвазивні процедури – 13,14,15 березня.

Освітлення - 11,14,15 березня.

Косметичні процедури – 14, 15 березня.

Стрижка волосся з ефектом зміцнення - 14,15 березня.

Манікюр та педикюр - 10,11,12,13,14,15 березня.

Татуаж губ – 14, 15 березня.

Масажі – 14, 15 березня.

Малі оперативні втручання – 14,15 березня.

Початок дієт – весь тиждень.

На цьому тижні не рекомендується:

Фарбування волосся в темні та яскраві тони.

Стрижка волосся для досягнення ефекту швидкого зростання.

Нарощування вій.

А ще відзначте наступні дні та години:

10 березня - з 11:32 до 13:03

12 березня - з 11:12 до 12:28

14 березня з - з 13:06 до 14: 09

В цей час краще не записуватися на жодну з процедур і не починати важливих справ, оскільки результат навряд чи вас задовольнить.

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