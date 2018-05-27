Кайлі Міноуг - 50: як змінювалася легендарна знаменитість

У понеділок, 28 травня свій день народження святкує популярна в усьому світі співачка австралійського походження, автор пісень і актриса Кайлі Міноуг.
Артистці виповнюється 50 років. Кайлі стала популярною ще на початку 1980-х років, в шкільному віці, завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері "Сусіди". OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінювалася Міноуг за роки своєї музичної діяльності.
За період кар'єри співачка зуміла домогтися комерційного успіху і визнання музичних критиків, а також здобула багатотисячну армію шанувальників по всьому світу.
Кайлі Міноуг в юності
Lichnosti.net
У 2005 році Кайлі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. У артистки діагностували рак грудей. Цей рік був дуже важким для Міноуг і її сім'ї. Виконавиця пройшла хіміотерапію та перенесла важку операцію.
Через півроку після того, як їй поставили діагноз, Міноуг знову вийшла на сцену. Впоратися з хворобою їй, на щастя, вдалося і зараз вона активно бере участь в кампаніях, які закликають жінок при найменших тривожних симптомах звертатися до лікаря.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 25 травня, своє 39-річчя відзначила одна з найпопулярніших особистостей в українському шоу-бізнесі, актриса, модель і телеведуча Маша Єфросиніна.