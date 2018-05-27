УкрEngРус
Реєстрація
ШоуКияни

Кайлі Міноуг - 50: як змінювалася легендарна знаменитість

1.7тЧитати новину російською

У понеділок, 28 травня свій день народження святкує популярна в усьому світі співачка австралійського походження, автор пісень і актриса Кайлі Міноуг.

Артистці виповнюється 50 років. Кайлі стала популярною ще на початку 1980-х років, в шкільному віці, завдяки ролі в австралійській телевізійній мильній опері "Сусіди". OBOZREVATEL пропонує згадати, як змінювалася Міноуг за роки своєї музичної діяльності.

За період кар'єри співачка зуміла домогтися комерційного успіху і визнання музичних критиків, а також здобула багатотисячну армію шанувальників по всьому світу.

Кайлі Міноуг в юності

Lichnosti.net

Новини
Модна битва: Світлана Лобода проти Кайлі Міноуг

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

Новини
Санта Дімопулос відзначила день народження в сарафані за 68 тисяч гривень

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

У 2005 році Кайлі зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. У артистки діагностували рак грудей. Цей рік був дуже важким для Міноуг і її сім'ї. Виконавиця пройшла хіміотерапію та перенесла важку операцію.

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

Через півроку після того, як їй поставили діагноз, Міноуг знову вийшла на сцену. Впоратися з хворобою їй, на щастя, вдалося і зараз вона активно бере участь в кампаніях, які закликають жінок при найменших тривожних симптомах звертатися до лікаря.

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

Новини
День народження Сінді Кроуфорд: як модель виглядала в юності

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

Новини
Ріанна вразила фанів різким схудненням: фото до і після

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 25 травня, своє 39-річчя відзначила одна з найпопулярніших особистостей в українському шоу-бізнесі, актриса, модель і телеведуча Маша Єфросиніна.

Особа
Кайлі Міноуг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги