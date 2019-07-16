Кайлі Дженнер повністю оголилася на камеру: гаряче фото

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер поділилася з шанувальниками відвертим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою, прикривши інтимні частини тіла рукою.

"Режим відпочинку", — підписала публікацію Кайлі.

Кайлі Дженнер Фото з Instagram

Кайлі Дженнер повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото зірки. Вони засипали її компліментами.

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Кайлі Дженнер сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Кайлі Дженнер продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Кайлі Дженнер у відвертій білизні Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.

Супермодель любить експерименти із зовнішністю і часто пробує новий колір волосся. Нещодавно вона позувала в різнокольорових перуках, додавши нову родзинку до яскравої зовнішності.

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