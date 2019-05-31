Кайлі Дженнер кардинально змінила імідж: як виглядає наймолодша мільярдерка світу

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер здивувала шанувальників зміною іміджу.
Підприємниця опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує з рожевим волоссям.
Вона одягла короткий спортивний топ і легінси, доповнивши образ яскравим макіяжем, а в руках тримала рожеву сумку і окуляри.
Кайлі Дженнер з рожевим волоссям
Instagram @kyliejenner
Що примітно, на інших знімках Дженнер виглядала в звичному для багатьох образі – з чорним волоссям. Пропонуємо читачам порівняти, як виглядала супермодель з різним кольором волосся.
Кайлі Дженнер шатенка
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер в спокусливій сукні
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер шатенка в окулярах
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер з фіолетовим волоссям
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер з зеленими волоссям
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер з яскравими фіолетовими волоссям
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер на обкладинці журналу
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер з салатовим волоссям
Instagram @kyliejenner
Кайлі Дженнер блондинка
Instagram @kyliejenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.
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