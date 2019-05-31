Кайлі Дженнер кардинально змінила імідж: як виглядає наймолодша мільярдерка світу

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер здивувала шанувальників зміною іміджу.

Підприємниця опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує з рожевим волоссям.

Вона одягла короткий спортивний топ і легінси, доповнивши образ яскравим макіяжем, а в руках тримала рожеву сумку і окуляри.

Кайлі Дженнер з рожевим волоссям Instagram @kyliejenner

Що примітно, на інших знімках Дженнер виглядала в звичному для багатьох образі – з чорним волоссям. Пропонуємо читачам порівняти, як виглядала супермодель з різним кольором волосся.

Кайлі Дженнер шатенка Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер в спокусливій сукні Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер шатенка в окулярах Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з фіолетовим волоссям Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з зеленими волоссям Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з яскравими фіолетовими волоссям Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер на обкладинці журналу Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з салатовим волоссям Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер блондинка Instagram @kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.

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