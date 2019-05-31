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/Краса

Кайлі Дженнер кардинально змінила імідж: як виглядає наймолодша мільярдерка світу

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Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер здивувала шанувальників зміною іміджу.

Підприємниця опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує з рожевим волоссям.

Вона одягла короткий спортивний топ і легінси, доповнивши образ яскравим макіяжем, а в руках тримала рожеву сумку і окуляри.

Кайлі Дженнер з рожевим волоссям

Кайлі Дженнер з рожевим волоссям

Instagram @kyliejenner

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Що примітно, на інших знімках Дженнер виглядала в звичному для багатьох образі – з чорним волоссям. Пропонуємо читачам порівняти, як виглядала супермодель з різним кольором волосся.

Кайлі Дженнер шатенка

Кайлі Дженнер шатенка

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер в спокусливій сукні

Кайлі Дженнер в спокусливій сукні

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер шатенка в окулярах

Кайлі Дженнер шатенка в окулярах

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з фіолетовим волоссям

Кайлі Дженнер з фіолетовим волоссям

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з зеленими волоссям

Кайлі Дженнер з зеленими волоссям

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з яскравими фіолетовими волоссям

Кайлі Дженнер з яскравими фіолетовими волоссям

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер на обкладинці журналу

Кайлі Дженнер на обкладинці журналу

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер з салатовим волоссям

Кайлі Дженнер з салатовим волоссям

Instagram @kyliejenner

Кайлі Дженнер блондинка

Кайлі Дженнер блондинка

Instagram @kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.

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Особа
Кайлі Дженнер
Теги
Красазміна іміджушоу-бизнес
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