Кайлі Дженнер блиснула неосяжними грудьми в гарячій фотосесії

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер знялася у пікантній фотосесії на пляжі.

Відповідними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

Зокрема, Дженнер позувала в золотистому купальнику на пляжі в Малібу і крислатому капелюсі. Образ доповнили прикраси і яскравий макіяж.

Кайлі Дженнер в купальнику instagram / kyliejenner

Супермодель блиснула неосяжними грудьми в прямому сенсі – на тіло їй нанесли масло і блискітки, що відразу ж привернуло увагу фанатів саме до цієї частини тіла.

У коментарях було багато захоплених відгуків: "Вау", "Вогонь", "Неймовірна", "Заздрю Тревісу", – написали користувачі.

Папарацці підловили момент зйомки

Кайлі Дженнер на пляжі instagram / kyliejenner

Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.

Супермодель любить експерименти із зовнішністю і часто пробує новий колір волосся. Нещодавно вона позувала в різнокольорових перуках, додав нову родзинку до яскравої зовнішності.

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