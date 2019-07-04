Кайлі Дженнер блиснула неосяжними грудьми в гарячій фотосесії

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер знялася у пікантній фотосесії на пляжі.
Відповідними знімками зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.
Зокрема, Дженнер позувала в золотистому купальнику на пляжі в Малібу і крислатому капелюсі. Образ доповнили прикраси і яскравий макіяж.
Кайлі Дженнер в купальнику
instagram / kyliejenner
Супермодель блиснула неосяжними грудьми в прямому сенсі – на тіло їй нанесли масло і блискітки, що відразу ж привернуло увагу фанатів саме до цієї частини тіла.
У коментарях було багато захоплених відгуків: "Вау", "Вогонь", "Неймовірна", "Заздрю Тревісу", – написали користувачі.
Папарацці підловили момент зйомки
Кайлі Дженнер на пляжі
instagram / kyliejenner
Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні Кайлі Дженнер розповіла, як їй вдалося схуднути після пологів і зберегти сексуальне тіло. Вона просто виключила з раціону деякі шкідливі продукти.
Супермодель любить експерименти із зовнішністю і часто пробує новий колір волосся. Нещодавно вона позувала в різнокольорових перуках, додав нову родзинку до яскравої зовнішності.
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