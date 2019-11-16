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16 листопада • оновлено в 11:57
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Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику

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Відома російська блогерка і ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва вразила шанувальників стрункою фігурою.

Вона знялася в спокусливій фотосесії в Москві, продемонструвавши розкішне тіло в купальнику. А фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Івлєєвій зробили ефект "брудного волосся", який в нинішньому сезоні є дуже популярним. Також образ прикрасив яскравий макіяж. І родзинкою став незвичайний купальник, який обрамляла чорна "павутинка".

Івлєєва показала струнку фігуру в купальнику

Івлєєва показала струнку фігуру в купальнику

instagram / _agentgirl_

Новини
Кароль у відвертій сукні спокусила шанувальників розкішною фігурою

Образ ведучої вийшов ефектним, на що звернули увагу шанувальники. У коментарях відзначили, що кадри вийшли дуже яскравими.

"Красуня", "Досконалість", "Худенька", "Божественна", "Я тобою милуюся", – написали користувачі.

Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику
Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику
Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику
Івлєєва - ефект брудного волосся

Івлєєва - ефект брудного волосся

instagram / _agentgirl_

Івлєєва - фотосесія

Івлєєва - фотосесія

instagram / _agentgirl_

Настя Івлєєва

Настя Івлєєва

instagram / _agentgirl_

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі вкотре звинуватили відому російську блогерку і ведучу Анастасію Івлєєву в наркозалежності.

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Особа
Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Теги
Краса шоу-бизнес фотографии фотосессія
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