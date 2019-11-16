Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику

Відома російська блогерка і ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва вразила шанувальників стрункою фігурою.
Вона знялася в спокусливій фотосесії в Москві, продемонструвавши розкішне тіло в купальнику. А фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Івлєєвій зробили ефект "брудного волосся", який в нинішньому сезоні є дуже популярним. Також образ прикрасив яскравий макіяж. І родзинкою став незвичайний купальник, який обрамляла чорна "павутинка".
Івлєєва показала струнку фігуру в купальнику
instagram / _agentgirl_
Образ ведучої вийшов ефектним, на що звернули увагу шанувальники. У коментарях відзначили, що кадри вийшли дуже яскравими.
"Красуня", "Досконалість", "Худенька", "Божественна", "Я тобою милуюся", – написали користувачі.
Івлєєва - ефект брудного волосся
instagram / _agentgirl_
Івлєєва - фотосесія
instagram / _agentgirl_
Настя Івлєєва
instagram / _agentgirl_
Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі вкотре звинуватили відому російську блогерку і ведучу Анастасію Івлєєву в наркозалежності.
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