Івлєєва вразила шанувальників худорбою: фото в купальнику

Відома російська блогерка і ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва вразила шанувальників стрункою фігурою.

Вона знялася в спокусливій фотосесії в Москві, продемонструвавши розкішне тіло в купальнику. А фотографіями поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Івлєєвій зробили ефект "брудного волосся", який в нинішньому сезоні є дуже популярним. Також образ прикрасив яскравий макіяж. І родзинкою став незвичайний купальник, який обрамляла чорна "павутинка".

Івлєєва показала струнку фігуру в купальнику instagram / _agentgirl_

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Образ ведучої вийшов ефектним, на що звернули увагу шанувальники. У коментарях відзначили, що кадри вийшли дуже яскравими.

"Красуня", "Досконалість", "Худенька", "Божественна", "Я тобою милуюся", – написали користувачі.

Івлєєва - ефект брудного волосся instagram / _agentgirl_

Івлєєва - фотосесія instagram / _agentgirl_

Настя Івлєєва instagram / _agentgirl_

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі вкотре звинуватили відому російську блогерку і ведучу Анастасію Івлєєву в наркозалежності.

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