Івлєєва дуже схудла та оголилася на відпочинку: мережа в захваті

Скандальна російська зірка, екс-ведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івєєева розбурхала мережу фотографією в купальнику.

Зірка, яка дуже схудла, вирушила в медовий місяць з репером Елджеєм (Олексій Узенюк) на курорт і поділилася знімками з відпочинку на своїй сторінці в Instagram.

Всього за пару годин знімок в бікіні набрав мільйон відміток "подобається", чим пізніше Івлєєва похвалилася в своєму сторіс.

Настя Івлєєва похвалилася успіхом Сторіс в Instagram

Новини Відомий ведучий сильно схуд і вразив своїм зовнішнім виглядом

"За 2 години – мільйон лайків. Ось що бікіні робить. Дякую, мої хороші. У мене найактивніша аудиторія", – написала вона.

Шанувальники телеведучої помітили, що до відпочинку вона дуже сильно схудла. Але результат справив фурор у мережі.

"Ух, яка стала", "Схудла капец, але все одно гарна", "Як ти так схудла", "Ти так схудла", "Яка ти худенька стала, тростиночка. Де твої апетитні і шалено красиві форми", – написали у коментарях.

скріншот зі сторіс Івлєєвої

Елджей на курорті instagram.com @sayonaralive

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасію Івлєєву не пустили в Україну і заборонили в'їзд до країни терміном на 3 роки через відвідування окупованого Росією Криму в 2017 році. До цього в'їзд також заборонили Елджею з 27 листопада 2018 року.

До того, як відправитися на курорт, Івлєєва підірвала мережу роликом з дивними танцями. При цьому зірка виглядала досить неохайною і безглуздою.

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