Хотіла виглядати, як у Snapchat: дівчина показала результати 6 років пластики. Фото 18+

Мешканка Швеції Тесса Техас пішла на безліч пластичних операцій, щоб її обличчя виглядало, як маска в Snapchat, однак результат скоріше налякав мережу.

Про це йдеться в матеріалі Mirror (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Через важке дитинства дівчина абсолютно не любила себе і всього боялася, хоча була досить гарною. У 23 роки вона зважилася на першу операцію – збільшила груди.

Тесса Техас до пластики і після Соцмережі Тесси Техас

Тесса Техас до пластики Соцмережі Тесси Техас

А потім її вже було не зупинити: шведка знову зробила маммопластику, "бразильські" сідниці, ліпосакцію, захопилася ботоксом і вставила в обличчя філери. До 29 років вона витратила на свою зовнішність вже £50 тис.

"Я хочу виглядати як Snapchat-фільтр просто тому, що він набагато красивіший, ніж моє справжнє обличчя. Я не можу дочекатися, коли це станеться", – пояснила Техас. Вона отримала підтримку від свого 49-річного чоловіка, з яким познайомилася в додатку Tinder.

Шведка зробила пластику, щоб виглядати як у Snapchat Соцмережі Тесси Техас

"Мені було дуже незатишно у власному тілі, я соромилася і відчувала себе потворою. Пластична хірургія мені дуже допомогла. Життя занадто коротке, щоб сумувати через свою зовнішність", – поділилася шведка.

Шведка зробила пластику, щоб виглядати як у Snapchat Соцмережі Тесси Техас

Шведка зробила пластику, щоб виглядати як у Snapchat Соцмережі Тесси Техас

Шведка зробила пластику, щоб виглядати як у Snapchat Соцмережі Тесси Техас

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 36-річний бразилець Родріго Альвес, який прославився як "живий Кен", перетворився на жінку і показав величезні груди.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!