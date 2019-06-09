ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ШоуКияни

/Краса

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

354Читати матеріал російською

Студентка з Болгарії Андреа Іванова протягом року перенесла більше 15 косметичних процедур, включаючи пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Дівчина почала трансформацію в 2018 році й ходила на процедури, точну кількість яких навіть не пам'ятає, мінімум раз на місяць, передає Mirror.

21-річна студентка пофарбувала волосся в світлий відтінок, неодноразово вводила гіалуронову кислоту в губи щоразу, коли їй здавалося, що їх об'єм зменшується. Також вона зробила операцію зі збільшення грудей.

Новини
Зірка "Дика Роза" спотворила себе пластикою: фанати в гніві. фото

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

Колаж

Однак, користувачі мережі часто критикують Андреа в соціальних мережах. Деякі пишуть, що вона схожа скоріше "на Лох-Неське чудовисько, ніж на Барбі".

"Кожна людина має право жити і виглядати так, як він хоче, не обов'язково, щоб кожен відповідав стандартам, нав'язаним іншими людьми. Це особистий вибір, і я ніколи не боялася його висловлювати!" – відповіла критикам дівчина.

Дівчина до пластики

Дівчина до пластики

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

facebook.com/andrea.ivanova.35

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно найкрасивіша бабуся планети з Одеси – 58-річна українка Світлана Гасс – розкрила секрет своєї молодості.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Місце
Болгарія
Теги
пластична хірургіяфотографииКраса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel