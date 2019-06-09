Хотіла стати Барбі: жертва пластичних операцій жахнула зовнішнім виглядом. Фото до і після

Студентка з Болгарії Андреа Іванова протягом року перенесла більше 15 косметичних процедур, включаючи пластичні операції, щоб стати схожою на ляльку Барбі.

Дівчина почала трансформацію в 2018 році й ходила на процедури, точну кількість яких навіть не пам'ятає, мінімум раз на місяць, передає Mirror.

21-річна студентка пофарбувала волосся в світлий відтінок, неодноразово вводила гіалуронову кислоту в губи щоразу, коли їй здавалося, що їх об'єм зменшується. Також вона зробила операцію зі збільшення грудей.

Колаж

Однак, користувачі мережі часто критикують Андреа в соціальних мережах. Деякі пишуть, що вона схожа скоріше "на Лох-Неське чудовисько, ніж на Барбі".

"Кожна людина має право жити і виглядати так, як він хоче, не обов'язково, щоб кожен відповідав стандартам, нав'язаним іншими людьми. Це особистий вибір, і я ніколи не боялася його висловлювати!" – відповіла критикам дівчина.

Дівчина до пластики facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

facebook.com/andrea.ivanova.35

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