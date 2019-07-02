"Ходячий секс!" Кароль викликала захват спокусливим фото

Українська співачка Тіна Кароль викликала захват у шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка позувала у відкритому боді на шезлонгу, спокусливо витягнувши ноги, а фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники в коментарях помітили, що у Кароль дуже красиві й підтягнуті ноги і стегна, а фігура викликає заздрість.

"Уже 4 хвилини не можу заспокоїтися, відвезіть до реанімаціъ", "У мене немає пристойних слів, щоб описати мій захват", "Очі витекли", "Які ж стегна та попа", "Тін, це чудово. Я ніколи не перестану тобою захоплюватися", "Сексі Тіна", "Тіна, що ти твориш? Це занадто сексуально. Аж жарко стало", "Ходячий секс", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала фанатів постільним фото, на якому позує у спокусливій комбінації, томно спрямувавши погляд у бік камери.

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