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"Ходячий секс!" Кароль викликала захват спокусливим фото

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Українська співачка Тіна Кароль викликала захват у шанувальників новим пікантним знімком.

Зірка позувала у відкритому боді на шезлонгу, спокусливо витягнувши ноги, а фото опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Шанувальники в коментарях помітили, що у Кароль дуже красиві й підтягнуті ноги і стегна, а фігура викликає заздрість.

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"Уже 4 хвилини не можу заспокоїтися, відвезіть до реанімаціъ", "У мене немає пристойних слів, щоб описати мій захват", "Очі витекли", "Які ж стегна та попа", "Тін, це чудово. Я ніколи не перестану тобою захоплюватися", "Сексі Тіна", "Тіна, що ти твориш? Це занадто сексуально. Аж жарко стало", "Ходячий секс", – написали шанувальники.

"Ходячий секс!" Кароль викликала захват спокусливим фото
"Ходячий секс!" Кароль викликала захват спокусливим фото
"Ходячий секс!" Кароль викликала захват спокусливим фото
"Ходячий секс!" Кароль викликала захват спокусливим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кароль порадувала фанатів постільним фото, на якому позує у спокусливій комбінації, томно спрямувавши погляд у бік камери.

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Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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