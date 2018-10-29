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Ходити на підборах без болю: вчені знайшли ефективний спосіб

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Сіднейський ортопед Кейт Макартур розповіла, як правильно ходити на високих підборах, щоб не відчувати болю.

Порадами вона поділилася для видання Daily Mail.

Першим чином Макартур порекомендувала розношувати каблуки у будинку, щоб уникнути болю. А якщо ноги не звикли до подібного взуття, то потрібно кожен день проводити в них небагато часу.

Ходити на підборах без болю: вчені знайшли ефективний спосіб
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Крім того, експерт зазначила, що купувати нові туфлі варто в другій половині дня.

"До середини дня ноги розпухають природним чином. Це допоможе вам підібрати правильний розмір ", - пояснила вона.

Також Кейт закликала обов`язково клеїти спеціальні гелеві накладки або силіконові лейкопластири як на п'яту, так і на подушечки стоп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, герцогині Меган Маркл довелося відмовитися від взуття на плоскій підошві через 16-сантиметрову різницю в зрості з принцом Гаррі.

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