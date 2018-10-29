Ходити на підборах без болю: вчені знайшли ефективний спосіб

Сіднейський ортопед Кейт Макартур розповіла, як правильно ходити на високих підборах, щоб не відчувати болю.

Порадами вона поділилася для видання Daily Mail.

Першим чином Макартур порекомендувала розношувати каблуки у будинку, щоб уникнути болю. А якщо ноги не звикли до подібного взуття, то потрібно кожен день проводити в них небагато часу.

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Крім того, експерт зазначила, що купувати нові туфлі варто в другій половині дня.

"До середини дня ноги розпухають природним чином. Це допоможе вам підібрати правильний розмір ", - пояснила вона.

Також Кейт закликала обов`язково клеїти спеціальні гелеві накладки або силіконові лейкопластири як на п'яту, так і на подушечки стоп.

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