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"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

17.8т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні груди.

"Іноді побудувати прибуткову бізнес-імперію легше, ніж зібрати трьох дітей на ринок", — написала Сєдокова.

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова засвітила пишні груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком
"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком
"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком
"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком
"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком
"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова засвітила груди

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Спокуслива Анна Сєдокова

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі і матюкалася.

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Особа
Анна Сєдокова
Місце
Україна
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