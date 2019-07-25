"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні груди.

"Іноді побудувати прибуткову бізнес-імперію легше, ніж зібрати трьох дітей на ринок", — написала Сєдокова.

Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова засвітила пишні груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Анна Сєдокова засвітила груди Фото з Instagram

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Спокуслива Анна Сєдокова Фото з Instagram

Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру Фото з Instagram

Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Анна Сєдокова сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі і матюкалася.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!