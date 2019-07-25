"Хочу тебе!" Сєдокова завела мережу спокусливим знімком

Епатажна українська співачка, екс-солістка групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками спокусливим знімком.
Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши пишні груди.
"Іноді побудувати прибуткову бізнес-імперію легше, ніж зібрати трьох дітей на ринок", — написала Сєдокова.
Анна Сєдокова
Фото з Instagram
Анна Сєдокова засвітила пишні груди
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Анни Сєдокової, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Анна Сєдокова засвітила груди
Фото з Instagram
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Спокуслива Анна Сєдокова
Фото з Instagram
Анна Сєдокова повністю оголилася на камеру
Фото з Instagram
Анна Сєдокова продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Анна Сєдокова сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сєдокова розгнівала шанувальників роликом, на якому була зображена у вульгарному образі і матюкалася.
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