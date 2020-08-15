Хлопець завдяки пластиці перетворився на ляльку Bratz. Фото

23-річний чеський фотограф Гонзо здійснив свою мрію і став копією ляльки Bratz.

Хлопець збільшив бюст, губи та наростив волосся. А після чергової пластичної операції за 56 тисяч чеських крон (70 тисяч гривень) йому наклали на обличчя десяток швів (фото дивіться нижче).

"Було страшенно боляче, але з кожним днем мені ставало краще", – зізнався 23-річний Гонзо.

Так фотограф виглядав до пластичних операцій Medialeaks

Хлопця не впізнають давні друзі, адже від минулого Гонзи не залишилося і сліду. Фотограф ходить з ідеальним манікюром і в яскравому одязі – все, як має бути в ляльки. Тепер він став підприємцем – продає накладні вії та іншу косметику.

Гонзо став копією ляльки Bratz Instagram @bratzdoll_brno

Гонзо мріяв стати схожим на ляльку Instagram @bratzdoll_brno

Хлопець перетворився на ляльку Instagram @bratzdoll_brno

Як повідомляв OBOZREVATEL, 36-річна бразильська телезірка Родріго Алвес, який перетворився з копії Кена на ляльку Барбі, вирішив стати матір'ю.

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