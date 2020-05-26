Харчування, спорт і сон: 44-річна Канделакі розкрила секрет краси

Марія Дідик Краса 23:59, 26.05.2020 Оновлено: 00:19, 27.05.2020

Для того, щоб добре і молодо виглядати відома російська ведуча Тіна Канделакі дотримується безлічі правил. Наприклад, вона спить не менше 8 годин на добу, уникає стресу, а також не вживає м'ясо.

Про те, як зірці вдається зберігати молодість і красу пише SM.News.

instagram.com/tina_kandelaki

Правила, яких дотримується Тіна Канделакі:

  • Уникати стресу;

  • Сон – це найкращий відпочинок, мінімум 8 годин на добу;

  • Розслаблятися потрібно не з келихом в руці, а у ванній з ароматичною олією;

  • Рух – мінімум 10000 кроків у день;

  • Фрукти й овочі – від м'яса відома телеведуча відмовилася ще кілька років тому;

  • Заняття спортом.

Прокидається Канделакі о 06:30-07:00, далі ранкове тренування, потім сніданок. Щоб заощадити час, відома ведуча робить інтервальні тренування або бігає натщесерце.

Також вона підтримує свою форму без дієт і підрахунку калорій. М'ясо та птиця в раціоні відомої телеведучої відсутні. Щоб тримати свою вагу в "рамках дозволеного", Канделакі замінює солодощі сухофруктами і горіхами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, російська телеведуча Ксенія Собчак негативно висловилася про свою колегу Тіну Канделакі через челендж у соціальній мережі Instagram. Канделакі не залишилася осторонь і відповіла Собчак, обізвавши її "королевою хайпу".

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