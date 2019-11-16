Гросу в масці приголомшила шанувальників: спокусливе фото

Популярна українська співачка Аліна Гросу викликала ажіотаж в мережі новим спокусливим знімком.
Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в шкіряній масці із заячими вушками, а образ доповнила різними прикрасами.
"Час побажати вам крутих, яскравих вихідних і вибухового відпочинку. А ми вже готуємо для вас наступний трек. Є варіанти, яким він буде", – підписала вона.
Шанувальники були в захваті від спокусливого кадру, на якому цього разу Гросу не демонструє пишні форми, а "спілкується" з публікою обличчям.
"Супер фотка, як і ти сама", "Абалденне фото. Енергетика неймовірна від вас! Вам варто вести блог про це й про жіночність", "Ви дуже гарна, талановита дівчина", "Вогонь", "Класно, супер, красуня", – відреагували фанати.
Аліна Гросу з глибоким декольте
instagram / alina_grosu
Аліна Гросу з глибоким декольте
instagram/alina_grosu
Аліна Гросу
instagram / alina_grosu
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі розкритикували Гросу за зовнішність, обізвавши її "силіконової лялькою".
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