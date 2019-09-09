Гороскоп на День краси: як стати привабливою і жаданою

9 вересня відзначається Всесвітній день краси – International Beauty Day.

OBOZREVATEL пропонує гороскоп краси на цей день, а також на всі інші дні вересня, на основі карт Таро "Магія Насолоди" італійського художника Мауро де Лука.

Овен – Пустельник

На карті зображено людину, яка свідомо відмовилася від плотських втіх. Для того, щоб стати привабливішою, чарівнішою, свіжішою і молодшою, вам необхідно просто... більше спати. Не зменшуйте значення відпочинку. "Сон – таблетка краси". Пам'ятайте про це. І поменше кави у другій половині дня.

Таро Магія Насолод, Відлюдник

Телець – Колесо Фортуни

Ця карта вважається картою великого успіху і талану. В контексті краси вона говорить про те, що вам слід приділити увагу своїй зовнішності, відвідати косметичний салон або зайнятися собою у домашніх умовах. Дуже важливе харчування – воно має бути багате на вітаміни. Благо, осінній сезон надає їх з лишком. Рекомендується спробувати нові способи догляду за шкірою обличчя і тіла.

Таро Магія Насолод, Колесо Фортуни

Близнюки – Маг

Ця карта символізує всемогутність, вищу майстерність. А це означає, що ви добре знаєте, що і як треба робити для того, щоб виглядати на всі сто. Порада Таро одна: не нехтуйте цими знаннями і застосовуйте їх на практиці. А також діліться ними з іншими, навчайте своїй майстерності тих, хто в них зацікавлений. Карта також може вказувати на вдалу складну косметологічну процедуру.

Таро Магія Насолод, Маг

Рак – Верховна Жриця

Ця карта радить опанувати нові знання у мистецтві догляду за собою. Можливо, старі звичні креми і косметичні засоби слід змінити на щось більш просунуте. Ключі в руці "Папесси" свідчать про те, що ви можете підібрати ідеальні засоби догляду, які стануть ключем до вашої молодості, краси і привабливості. Порада Таро: не обтяжуйте себе зайвими проблемами, які відразу ж відбиваються на обличчі.

Таро Магія Насолод, Верховна Жриця

Лев – Лицар Денаріїв

Тут порада більш ніж очевидна: їжте більше фруктів. Лицар простягає головній героїні зелений апельсин чи лайм – річ, багату на вітамін С. В їжі надавайте перевагу свіжим овочам і фруктам, не зловживайте смаженим, солоним і жирним, поменше спецій і кави. І не забувайте про "фрукті краси" – абрикоси, які цілий рік доступні у вигляді кураги.

Таро Магія Насолод, Лицар Денаріїв

Діва – Суд

Ця сім'я нібито сидить на морському березі, вам не здається? Таро натякають на те, що морський відпочинок піде вам на користь. І хоча карта у класичному сенсі говорить зовсім про інше, в цьому випадку її порада очевидна: вам потрібна відпустка, бажано на островах. Якщо такої можливості немає, підійде море або навіть озеро. Процедури, пов'язані з водою, також будуть ефективними і допоможуть виглядати краще і молодше.

Таро Магія Насолод, Суд

Терези – Двійка Жезлів

Є версія, що інтимні стосунки сприятливо впливають на стан шкіри жінки, на її настрій і загальне самопочуття. Ця карта дає саме таку пораду: любіться з коханою людиною або просто закохайтесь із першого погляду. Це почуття запалить в очах вогонь, оживить вас, і в очах оточення – не тільки чоловіків, а й жінок – ви станете набагато привабливішою.

Таро Магія Насолод, 2 Жезлів

Скорпіон – Сімка Жезлів

Цікаво, що Скорпіонам випала та сама карта, що і в любовному гороскопі на тиждень з 9 по 15 вересня. Головний символ тут – ящірка. Кому як не Скорпіонам знати, що таке померти і народитися знову? Таро пропонують зробити саме це. У фігуральному сенсі. Вдайтеся до радикального оновлення – способу життя, іміджу, косметичних засобів. Всього. Станьте новою, абсолютно новою.

Таро Магія Насолод, 7 Жезлів

Стрілець – Двійка Кубків

Любов і правильне харчування. Ось у чому полягає головна порада цієї карти. Присвятіть час спілкуванню з коханою людиною і з тими людьми, які дарують вам задоволення. У харчуванні приділіть увагу їжі, багатій на мікроелементи, зокрема різноманітні горіхи. А ще спробуйте уникнути стресу і негативних емоцій. Молодими нас роблять радість і безтурботність.

Таро Магія Насолод, 2 Кубків

Козоріг – П'ятірка Кубків

Ця карта радить вам не турбуватися про те, чого не повернути, наприклад, вашу 16-річну зовнішність, і звернути увагу на те, що у вас є. У будь-якому віці жінка може виглядати привабливою, якщо підійти до питання вміло, підкреслити свої вигідні сторони і приховати сторони слабкі. Використовуйте нові засоби, які надає індустрія краси, але головне – відчувайте тільки позитивні емоції!

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Таро Магія Насолод, 5 Кубків

Водолій – Десятка Денаріїв

Ця карта говорить про те, що все, що вам потрібно для молодості і краси, у вас уже є. Турбуватися нема про що. Просто робіть те, що робили завжди у плані догляду за собою. Релакс, умиротворення, достаток, вміння відчувати смак життя у будь-якій дрібниці – ось поради, які вам дають Таро.

Таро Магія Насолод, 10 Денаріїв

Риби – Трійка Жезлів

І знову любов. Таро запевняють, що головний секрет молодості і краси для вас полягає не стільки у косметичних засобах, скільки у стані закоханості, зануреності у сильні почуття. Бажано взаємні. Нове почуття зробить вас оновленою і молодшою. Не чиніть опір йому.

Таро Магія Насолод, 3 Жезлів

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