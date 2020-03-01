Гороскоп краси на тиждень з 2 по 8 березня: коли стригтися і фарбуватися

Гороскоп краси на тиждень з 2 по 8 березня для всіх знаків Зодіаку. Астролог Інна Фатєєва назвала найкращі і найгірші дні тижня для всіх косметологічних процедур.

Важливо пам'ятати, що вплив Місяця на процедури по догляду за зовнішністю очевидний. Процедури, зроблені на спадаючому Місяці, матимуть протилежний ефект, а на зростаючому – результат посилиться. Плануйте процедури краси в правильні і сприятливі дні для того, щоб результат був ідеальним, а самі процедури проходили легко і безболісно.

Далі OBOZREVATEL пропонує ознайомитися детально з б'юті-порадами від астролога.

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З 5 березня Венера переходить в знак свого сильного положення. Рекомендується в цей період дотримуватися жіночного образу, поєднувати елегантне зі зручним, кардинально не міняти свою зовнішність.

Волосся: з 1 по 9 березня Місяць буде в зростаючий фазі, тому в цей час добре стригтися тим, хто бажає відростити довге волосся. Щоб волосся росло швидше, записуйтеся до перукаря 5, 7, 8 березня. Для забарвлення в темні і яскраві кольори найкраще підходять 7 і 8 березня.

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Кардинальні зміни зовнішності на цьому тижні можуть бути вдалими тільки 8 березня, коли Венера з'єднається з Ураном.

Манікюр та педикюр можна сміливо робити в будь-який з днів тижня, крім 3 березня.

Татуаж і нарощування вій найкраще робити 7 і 8 березня.

Косметичні процедури сприятливо робити 7 і 8 березня.

Апаратна косметологія дасть кращі результати 4, 5, 7, 8 березня.

Інвазивні процедури на цьому тижні не сприятливі.

Епіляцію відкладіть до 13 березня.

Для масажу рекомендую в 1, 2, 3,4, 6, 7 березня.

Несприятливий день для всіх косметологічних процедур – 3 березня.

При виборі часу завжди враховуйте Місяць без курсу. У цей період ви не отримаєте очікуваного результату. На цьому тижні це наступні дні та години 6 березня – 9:00 до 11:30 і 8 березня з 10:00 по 13:00.

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