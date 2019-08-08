"Голю чи ні – моя справа": Ратаковскі нажахала мережу пікантними знімками

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі підтримала феміністок і виступила за бодіпозитив.

Вона знялася у відвертій фотосесії з неголеними пахвами для американського глянцю Harper's Bazaar, а знімками поділилася в Instagram.

"Дайте жінкам можливість бути тими, ким вони хочуть бути, і настільки багатогранними, наскільки вони можуть бути. Я написала есе для Harper's Bazaar про важливість права жінок на вибір (як вони одягаються, що вони постили, чи вирішують вони голитися або ні) незалежно від того, що вплинуло на образ", – підписала Ратаковскі.

Емілі Ратаковскі з неголеними пахвами instagram / emrata

Вона також розповіла, що це її особиста справа, хочеться голити пахви чи ні. "Для мене волосся на тілі – це ще одна можливість проявити свою здатність обирати", – додала Ратаковскі.

Бодіпозитивна фотосесія за участю супермоделі викликала найрізноманітнішу реакцію. Багато хто підтримав рішучість Ратаковскі, однак рослинність сподобалася не всім.

Емілі Ратаковскі з неголеними пахвами Фото зі сторіс

Емілі Ратаковскі в образі чоловіка Сторіс Ратаковскі

"Цікаво, як пов'язані волосся, пахви, повага до жінок і право вибору. От не розумію. Одне місце ще б неголене тоді б показали", "Як же це бридко", "Навіть чоловіки іноді голять пахви. Це ж чистота, гігієна", "А хіба неголені пахви у нас вже уособлення фемінізму", – відреагувала російськомовна аудиторія.

Емілі Ратаковскі в фотосесії для глянцю Сторіс Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі instagram / emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно британський виробник жіночих засобів для гоління Billie випустив бодіпозитивну рекламу, викликавши неоднозначну реакцію в мережі. Там також представили жінок з неголеними частинами тіла.

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