"Голю чи ні – моя справа": Ратаковскі нажахала мережу пікантними знімками

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі підтримала феміністок і виступила за бодіпозитив.
Вона знялася у відвертій фотосесії з неголеними пахвами для американського глянцю Harper's Bazaar, а знімками поділилася в Instagram.
"Дайте жінкам можливість бути тими, ким вони хочуть бути, і настільки багатогранними, наскільки вони можуть бути. Я написала есе для Harper's Bazaar про важливість права жінок на вибір (як вони одягаються, що вони постили, чи вирішують вони голитися або ні) незалежно від того, що вплинуло на образ", – підписала Ратаковскі.
Емілі Ратаковскі з неголеними пахвами
instagram / emrata
Вона також розповіла, що це її особиста справа, хочеться голити пахви чи ні. "Для мене волосся на тілі – це ще одна можливість проявити свою здатність обирати", – додала Ратаковскі.
Бодіпозитивна фотосесія за участю супермоделі викликала найрізноманітнішу реакцію. Багато хто підтримав рішучість Ратаковскі, однак рослинність сподобалася не всім.
Емілі Ратаковскі з неголеними пахвами
Фото зі сторіс
Емілі Ратаковскі в образі чоловіка
Сторіс Ратаковскі
"Цікаво, як пов'язані волосся, пахви, повага до жінок і право вибору. От не розумію. Одне місце ще б неголене тоді б показали", "Як же це бридко", "Навіть чоловіки іноді голять пахви. Це ж чистота, гігієна", "А хіба неголені пахви у нас вже уособлення фемінізму", – відреагувала російськомовна аудиторія.
Емілі Ратаковскі в фотосесії для глянцю
Сторіс Емілі Ратаковскі
Емілі Ратаковскі
instagram / emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно британський виробник жіночих засобів для гоління Billie випустив бодіпозитивну рекламу, викликавши неоднозначну реакцію в мережі. Там також представили жінок з неголеними частинами тіла.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!