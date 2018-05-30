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Голографічний макіяж губ став найнесподіванішим трендом-2018

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Голографічний макіяж губ - маст-хев модного сезону весна-літо 2018 року.

Макіяж з голографічним ефектом - несподіваний і досить сміливий тренд, який зважиться приміряти на себе далеко не кожна модниця. Такий варіант мейк-апу, безумовно, не підійде для щоденного використання, однак якщо ви зібралися на вечірку або фестиваль - він допоможе зробити ваш образ максимально яскраво. OBOZREVATEL пропонує добірку найцікавіших варіантів макіяжу губ з ефектом голограми.

Візуально макіяж-голограма для губ нагадує дзеркальну гладь з різнокольоровими переливами і блискітками. За допомогою нанесення декількох шарів різних кольорів і відтінків, можна перетворити губи в справжній витвір мистецтва.

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Існують також матові варіанти трендового макіяжу губ, які є більш універсальними, ніж глянцеві.

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Голографічний макіяж губ

Рinterest

Нанести модний макіяж 2018 року можна за допомогою декількох кольорових помад яскравих відтінків, а також густого блиску. Крім цього, багато сучасних виробники косметики також надають широкий вибір засобів для максимально швидкого нанесення ультрамодного мейк-апу.

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Створити голографічний макіяж також реально, застосувавши для цього підручні засоби: стійкий бальзам для губ, вазелін, рідку помаду, блискітки, гліттер та інше.

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Об'єкт
макияж
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