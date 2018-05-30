Голографічний макіяж губ став найнесподіванішим трендом-2018

Голографічний макіяж губ - маст-хев модного сезону весна-літо 2018 року.

Макіяж з голографічним ефектом - несподіваний і досить сміливий тренд, який зважиться приміряти на себе далеко не кожна модниця. Такий варіант мейк-апу, безумовно, не підійде для щоденного використання, однак якщо ви зібралися на вечірку або фестиваль - він допоможе зробити ваш образ максимально яскраво. OBOZREVATEL пропонує добірку найцікавіших варіантів макіяжу губ з ефектом голограми.

Візуально макіяж-голограма для губ нагадує дзеркальну гладь з різнокольоровими переливами і блискітками. За допомогою нанесення декількох шарів різних кольорів і відтінків, можна перетворити губи в справжній витвір мистецтва.

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 18 Май 2016 в 2:09 PDT

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 2 Кві 2016 в 1:02 PDT

Публікація від Sigma Beauty (@sigmabeauty) 15 Май 2018 в 10:14 PDT

Існують також матові варіанти трендового макіяжу губ, які є більш універсальними, ніж глянцеві.

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 17 Кві 2017 в 2:04 PDT

Голографічний макіяж губ Рinterest

Нанести модний макіяж 2018 року можна за допомогою декількох кольорових помад яскравих відтінків, а також густого блиску. Крім цього, багато сучасних виробники косметики також надають широкий вибір засобів для максимально швидкого нанесення ультрамодного мейк-апу.

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 23 Січ 2017 о 2:33 PST

Публікація від Nativa Melo (@nah__melo) 29 Май 2018 у 3:58 PDT

Створити голографічний макіяж також реально, застосувавши для цього підручні засоби: стійкий бальзам для губ, вазелін, рідку помаду, блискітки, гліттер та інше.

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 7 Сен 2017 в 1:41 PDT

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 20 Чер 2017 в 3:08 PDT

Публікація від Chassy Dimitra Leos (@chassydimitra) 5 Кві 2017 в 7:16 PDT

Раніше OBOZREVATEL розповідав про популярну в Китаї б'юті-блогера Хі Юхонг, яка продемонструвала неймовірну майстерність візажу, перетворивши себе за допомогою макіяжу в Мону Лізу.