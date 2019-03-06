Гола у ванній: Кардаш'ян повністю роздяглася на камеру і спровокувала ажіотаж у мережі

Американська модель, героїня реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" і сестра знаменитої Кім Кардаш'ян Кортні повністю роздяглася на камеру, чим викликала фурор у мережі.

Зірка позувала абсолютно без одягу у ванній кімнаті. З'ясувалося, що таким чином Кортні Кардаш'ян анонсувала запуск нового авторського проекту під назвою Poosh. Гарячим знімком вона похвалилася у своєму Instagram-акаунті.

На фото сестра Кім Кардаш'ян сидить оголеною, прикриваючи груди тільки ноутбуком, який тримає в руках.

Знімок викликав ажіотаж серед користувачів мережі. Менш ніж за одну добу фото оцінили лайками понад два мільйони фоловерів. Також майже 19 тисяч з них написали на адресу дівчини свої захоплені коментарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше знаменита американська модель і світська левиця Кім Кардаш'ян сяйнула грудьми у 15-градусний мороз у прозорій сукні на вулиці в Монреалі.

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