Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото

Американська модель, героїня реаліті-шоу "Сімейство Кардаш`ян" і сестра знаменитої Кім Кардаш`ян Кортні роздяглася на камеру.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою у ванній з піною, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

"Люби себе так сильно, як ти любиш інших", — написала Кортні.

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Ти ідеальна", "Це дуже гаряче, Кортні", "Маєш приголомшливий вигляд", "Дуже сексуальна", "Чудова", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестри Кардаш`ян-Дженнер порадували фанів спільною гарячою фотосесією в білизні.

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