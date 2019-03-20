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Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото

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Американська модель, героїня реаліті-шоу "Сімейство Кардаш`ян" і сестра знаменитої Кім Кардаш`ян Кортні роздяглася на камеру.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала абсолютно голою у ванній з піною, демонструючи свою підтягнуту фігуру.

"Люби себе так сильно, як ти любиш інших", — написала Кортні.

Khloé is pissing me off today.

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

"Ти ідеальна", "Це дуже гаряче, Кортні", "Маєш приголомшливий вигляд", "Дуже сексуальна", "Чудова", — прокоментували люди.

Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото
Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото
Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото
Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото
Гола сестра Кардаш`ян захопила мережу відвертим фото

Busy until further notice.

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

COMIN G. SOO N. @poosh

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

@gqmexico

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

@gqmexico

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

sometimes i take all the shine

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

@vmagazine #KOURTxKYLIE

Публікація від Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестри Кардаш`ян-Дженнер порадували фанів спільною гарячою фотосесією в білизні.

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Особа
Кортні Кардашьян
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