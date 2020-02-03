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3 лютого • оновлено в 13:10
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Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні

2.3т
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Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі груди на пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без одягу у воді.

Демі Роуз

Демі Роуз

Фото: instagram/demirose

"Очищення", – підписала свій знімок Роуз.

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Демі Роуз засвітила голі груди

Демі Роуз засвітила голі груди

Фото: instagram/demirose

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки та засипали її компліментами.

"Немає слів, щоб описати твою красу", "Найгарячіша жінка з усіх, кого я коли-небудь бачила", "Ох, твій бюст", "Чудова", – написали люди.

Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні
Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні
Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні
Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз в пікантній фотосесії

Демі Роуз в пікантній фотосесії

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Демі Роуз сексуально позує на камеру

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз оголила пишні груди

Демі Роуз оголила пишні груди

Фото: instagram/demirose

Спокуслива Демі Роуз

Спокуслива Демі Роуз

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз повністю гола

Демі Роуз повністю гола

Фото: instagram/demirose

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Демі Роуз
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