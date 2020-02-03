Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі груди на пікантному знімку.

Відповідне фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без одягу у воді.

Демі Роуз Фото: instagram/demirose

"Очищення", – підписала свій знімок Роуз.

Демі Роуз засвітила голі груди Фото: instagram/demirose

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки та засипали її компліментами.

"Немає слів, щоб описати твою красу", "Найгарячіша жінка з усіх, кого я коли-небудь бачила", "Ох, твій бюст", "Чудова", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз в пікантній фотосесії Фото: instagram/demirose

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirose

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirose

Демі Роуз оголила пишні груди Фото: instagram/demirose

Спокуслива Демі Роуз Фото: instagram/demirose

Демі Роуз повністю гола Фото: instagram/demirose

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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