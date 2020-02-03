Гола модель-"копія" Кардаш'ян засвітила величезні груди: пікантні фото красуні

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, засвітила голі груди на пікантному знімку.
Відповідне фото зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала без одягу у воді.
Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
"Очищення", – підписала свій знімок Роуз.
Демі Роуз засвітила голі груди
Фото: instagram/demirose
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки та засипали її компліментами.
"Немає слів, щоб описати твою красу", "Найгарячіша жінка з усіх, кого я коли-небудь бачила", "Ох, твій бюст", "Чудова", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз в пікантній фотосесії
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз оголила пишні груди
Фото: instagram/demirose
Спокуслива Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз повністю гола
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirose
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто радує фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!