Гола кулінарія: в мережі набирає популярності новий пікантний тренд

У соцмережах набирає популярності новий тренд: дівчата готують голими і викладають фото і ролики з хештегом #nakefcooking.

Творцем нового віяння є Джеймі Олівер, повідомляє Daily Star. В описі до свого Instagram-акаунту вона написала: "Просто дівчина, котра готує "голу випічку"(відео дивіться нижче).

Зазначимо, що у Джеймі вже з'явилися послідовники, які публікують у соцмережі результати своїх експериментів.

Фото: instagram/nakedbakers

Фото: instagram/nakedbakers

Фото: instagram/nakedbakers

Фото: instagram/nakedbakers

Фото: dailystar

Фото: i_just_8_again

Також шанувальники дівчини підтримали її і написали, щоб вона продовжувала робити те, що робить.

Фото: instagram/nakedbakers

Фото: instagram / nakedbakers

"У тебе добре виходить — продовжуй", "Такий сексуальний пекар", "Чи можу я готувати з тобою?" — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пікантний тренд на прикрасу сідниць блискітками різних кольорів, який вразив соціальні мережі у 2017 році, знову повернувся в моду. Дівчатам пропонували декорувати пікантну частину тіла у вигляді гарбуза на Хелловін.

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