Гола Кардаш'ян розкрила секрет розкішних грудей: шокуючі фото

Знаменита модель і телезірка Кім Кардаш'ян показала, як носити вбрання з відвертим декольте без бюстгальтера.

У своєму Instagram-сторіс знаменитість продемонструвала стрічку власного виробництва для офіційних виходів, яка дозволить утримати бюст.

Якщо раніше Кардаш'ян використовувала звичайний скотч, який покалічив після застосування ніжну шкіру навколо сосків, то зараз бізнесвумен придумала новий спосіб убезпечити себе.

Кардаш'ян - скотч Фото зі сторіс

Кардаш'ян використовувала скотч для грудей Фото з Сторіс

Б'юті-новинка складається з двох частин: наліпки на чутливу частину грудей та безпосередньо стрічка, яка випускаються в трьох гамах під колір шкіри.

Скотч для підтримки грудей Сторіс

Все це акуратно наноситься клейкою стороною, в результаті чого під блейзером без сорочки або одягом з глибоким вирізом груди виглядають так, ніби їх щось підтримує. Знімається стрічка легко і безболісно.

Сторіс

Нова стрічка для підтримки грудей Сторіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кім Кардаш'ян раніше винайшла тональний крем, який приховує деффекти на ногах та інших частинах тіла.

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