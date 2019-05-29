Гола дружина Ступки розбурхала мережу пікантним знімком

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова розбурхала мережу відвертим знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позувала голою у ванній і поливала своє тіло з душу.

"Життя коротке. Треба вміти йти з поганого фільму. Кидати погану книгу. Йти від поганої людини. ... Їх багато ... Справи, що не йдуть, кидати. Навіть від посередності йти. Їх багато. Час дорожчий", – написала вона.

Гола Поліна Логунова в ванній Фото: Інстаграм Поліни Логунової

Шанувальники були в захваті від нового знімка Логунової. Вони погодилися зі словами про життя і помітили, що телеведуча виглядає відмінно.

"Треба вміти жити! Це найважче завдання", "Згодна на всі 100%", "О, так", "Приголомшлива", – захопилися шанувальники.

Поліна Логунова Фото: Інстаграм Поліни Логунової

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Логунова порадувала шанувальників відвертим фото з відпочинку, на якому позувала оголеною біля басейну. Засмагле тіло було прикрите лише капелюхом.

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