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/Краса

Гола дружина Ступки розбурхала мережу пікантним знімком

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Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча і фітнес-блогер Поліна Логунова розбурхала мережу відвертим знімком.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позувала голою у ванній і поливала своє тіло з душу.

"Життя коротке. Треба вміти йти з поганого фільму. Кидати погану книгу. Йти від поганої людини. ... Їх багато ... Справи, що не йдуть, кидати. Навіть від посередності йти. Їх багато. Час дорожчий", – написала вона.

Гола Поліна Логунова в ванній

Гола Поліна Логунова в ванній

Фото: Інстаграм Поліни Логунової

Шанувальники були в захваті від нового знімка Логунової. Вони погодилися зі словами про життя і помітили, що телеведуча виглядає відмінно.

"Треба вміти жити! Це найважче завдання", "Згодна на всі 100%", "О, так", "Приголомшлива", – захопилися шанувальники.

Гола дружина Ступки розбурхала мережу пікантним знімком
Гола дружина Ступки розбурхала мережу пікантним знімком
Гола дружина Ступки розбурхала мережу пікантним знімком

Поліна Логунова

Поліна Логунова

Фото: Інстаграм Поліни Логунової

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Логунова порадувала шанувальників відвертим фото з відпочинку, на якому позувала оголеною біля басейну. Засмагле тіло було прикрите лише капелюхом.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Особа
Поліна Логунова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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