Дыхание – это жизнь, а то, как мы дышим, влияет на все стороны нашего существования.

Но все ли мы дышим правильно?

Как глубокое и осознанное дыхание способно омолаживать и оздоравливать наш организм на клеточном уровне?

Порой мы дышим неправильно - слишком часто и поверхностно. При этом наше тело не успевает освободиться от углекислого газа и напряжения.

Когда мы дышим поверхностно, наша кровь не очищается, так как не происходит естественного обменного процесса между углекислым газом и кислородом.

Углекислый газ не выходит из клетки, а кислород туда не попадает. Поэтому не происходит естественный окислительный процесс на клеточном уровне и начинаются болезни.

При правильном дыхании между углекислым газом и кислородом происходит взаимообмен и организм очищается и омолаживается.

Одно из ведущих направлений в Даосских практиках - это омолаживающая дыхательная гимнастика Цигун.

Помимо решения проблем с внутренними органами, Цигун решает проблемы эстетические, например, борется с лишним весом и создаёт красивую фигуру. Специальные упражнения и ежедневное их выполнение придадут Вам сил, энергии, очистят организм и смогут убрать лишние килограммы.

Такой вид дыхательной гимнастики гораздо легче и безопаснее, чем бег или силовые тренировки, поэтому применить его в обыденной жизни гораздо проще и приятнее.

Занятия можно проводить в любое время и любом месте.

Противопоказаний нет, подойдут для любого возраста и уровня физической подготовки.

Предлагаю выполнить со мной упражнение, ощутить эффект расслабления и мощный прилив энергии.

Уверен, такой вид дыхательной гимнастики придется вам по душе.

Всем крепкого здоровья!