"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками вульгарним знімком. Так, його відразу ж розкритикували в мережі.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на траві у досить відвертому леопардовому купальнику.

"Це просто я — лежу в купальнику під палючим Сардинським сонцем. І так, я стільки працюю, що маю повне право сказати, що відпочинок я собі заслужила", — написала Собчак.

Ксенія Собчак Фото з Instagram

Ксенія Собчак у відвертому купальнику Фото з Instagram

У мережі негативно відреагували на фото ведучої.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Ксенії Собчак, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак постала перед камерами у несподіваному образі, одягнувши шкіряну куртку на голе тіло. Багато шанувальників посміялися над фігурою Собчак, особливо над її грудьми.

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