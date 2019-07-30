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"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

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Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками вульгарним знімком. Так, його відразу ж розкритикували в мережі.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на траві у досить відвертому леопардовому купальнику.

"Це просто я лежу в купальнику під палючим Сардинським сонцем. І так, я стільки працюю, що маю повне право сказати, що відпочинок я собі заслужила", — написала Собчак.

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Ксенія Собчак

Фото з Instagram

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Ксенія Собчак у відвертому купальнику

Фото з Instagram

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У мережі негативно відреагували на фото ведучої.

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото
"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото
"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото
"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото
"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Ксенії Собчак, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Спокуслива Ксенія Собчак

Фото з Instagram

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Ксенія Собчак оголила груди

Фото з Instagram

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Ксенія Собчак у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Ксенія Собчак сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Ксенія Собчак та Ігор Вєрник

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак постала перед камерами у несподіваному образі, одягнувши шкіряну куртку на голе тіло. Багато шанувальників посміялися над фігурою Собчак, особливо над її грудьми.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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CARGO 100
CARGO 100
Так она только за "бабло" папино и "лежит" ...
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