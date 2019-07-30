"Гидко дивитися!" Собчак викликала гнів мережі вульгарним фото

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками вульгарним знімком. Так, його відразу ж розкритикували в мережі.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на траві у досить відвертому леопардовому купальнику.
"Це просто я — лежу в купальнику під палючим Сардинським сонцем. І так, я стільки працюю, що маю повне право сказати, що відпочинок я собі заслужила", — написала Собчак.
Ксенія Собчак
Фото з Instagram
Ксенія Собчак у відвертому купальнику
Фото з Instagram
У мережі негативно відреагували на фото ведучої.
Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Ксенії Собчак, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Спокуслива Ксенія Собчак
Фото з Instagram
Ксенія Собчак оголила груди
Фото з Instagram
Ксенія Собчак у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Ксенія Собчак сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Ксенія Собчак та Ігор Вєрник
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Собчак постала перед камерами у несподіваному образі, одягнувши шкіряну куртку на голе тіло. Багато шанувальників посміялися над фігурою Собчак, особливо над її грудьми.
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