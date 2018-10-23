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Вагітна Меган Маркл знову вийшла у світ: фото

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Дружина принца Гаррі герцогиня Сассекська Меган Маркл показала свій кругленький живіт на вечері у готелі Grand Pacific, яка була організована президентом Фіджі — Джорджем Конроте.

Перша фотографія з урочистого прийому була опублікована на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Twitter.

Вагітна Меган Маркл знову вийшла у світ: фото
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37-річна герцогиня з'явилася на публіці в яскраво-синій сукні від англійської марки Safiyaa вартістю у 1095 фунтів. Доповнила свій образ Меган темно-синіми замшевими "човниками" та великими сережками.

Вагітна Меган Маркл знову вийшла у світ: фото
Вагітна Меган Маркл знову вийшла у світ: фото

Варто зазначити, що на вечері Маркл виглядала чудово, а її вбрання добре підкреслювало її фігуру майбутньої матері.

Вагітна Меган Маркл знову вийшла у світ: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили фотографії, на яких у герцогині Сассекської, дружини принца Гаррі Меган Маркл видно кругленький животик, а інсайдери стверджують, що у неї буде двійня.

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Странное фото. Мужик в пиджаке, труселях и сандалиях на босу ногу , на другом конце какие-то негры с барабанами. а посреди мадам в голубом и с круглым животом. Суперновость, весь мир в восхищении.
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