Вагітна Меган Маркл знову вийшла у світ: фото

Дружина принца Гаррі герцогиня Сассекська Меган Маркл показала свій кругленький живіт на вечері у готелі Grand Pacific, яка була організована президентом Фіджі — Джорджем Конроте.

Перша фотографія з урочистого прийому була опублікована на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу у Twitter.

37-річна герцогиня з'явилася на публіці в яскраво-синій сукні від англійської марки Safiyaa вартістю у 1095 фунтів. Доповнила свій образ Меган темно-синіми замшевими "човниками" та великими сережками.

Варто зазначити, що на вечері Маркл виглядала чудово, а її вбрання добре підкреслювало її фігуру майбутньої матері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережу потрапили фотографії, на яких у герцогині Сассекської, дружини принца Гаррі Меган Маркл видно кругленький животик, а інсайдери стверджують, що у неї буде двійня.