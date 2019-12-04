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4 грудня • оновлено в 13:36
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Гарячі фото й дорогі курорти: який має вигляд і чим живе учасниця "Міс Всесвіт" від України

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Чим займалася нова власниця корони "Міс Україна-Всесвіт – 2019" Анастасія Субота, яка поїхала представляти країну в США, до перемоги в конкурсі.

У своєму Instagram дівчина регулярно тішить підписників новими особистими фотографіями з подорожей і модних показів.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

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Які українки боролися за титул "Міс Всесвіт": фото всіх красунь

Так, Анастасія – вебдизайнерка, проте вона вже давно захоплюється конкурсами краси і навіть є володаркою титулу "Мініміс Запоріжжя".

Раніше Субота була натуральною блондинкою, проте вирішила змінити колір волосся на яскраво-рудий.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

У своєму Instagram дівчина любить публікувати світлини з різних подорожей. Так, Субота вже побувала в Великобританії, Італії, Тайланді, на острові Балі, Франції, Малайзії.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

У поїздках Анастасія із задоволенням фотографується в спокусливих купальниках, які підкреслюють її розкішні форми.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Також модель любить приміряти сексуальні вбрання й робити відверті фото.

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Анастасія Субота

Анастасія Субота

Instagram

Раніше OBOZREVATEL розповідав, кого вважають фаворитками 68-го конкурсу краси "Міс Всесвіт – 2019", який 8 грудня 2019 року відбудеться в США.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Субота
Місце
Україна
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