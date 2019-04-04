Гаряче і сексуально: добірка відвертих фото зірки "Любовь в большом городе"

Зазвичай, ми часто пишемо про різних знаменитостей і публікуємо їхні пікантні фотографії. Адже їхні імена постійно на слуху, обличчя — на екранах, а життя (як особисте, так і публічне) цікавить кожного. Погодьтеся, мало кому буде діло до якоїсь персони, якщо це не Анджеліна Джолі, або, наприклад, Анна Сєдокова. Але що, якщо існує багато хороших актрис або співачок, які так само талановиті, як і ті, чиє ім'я не сходить зі сторінок таблоїдів, але про них мало хто знає?

Тому OBOZREVATEL вирішив відкрити рубрику "Маловідомі зірки", в якій буде знайомити вас з найяскравішими її представницями. Також ми будемо ділитися сексуальними фотографіями дівчат. Почати ми вирішили з російської актриси та співачки Дар'ї Чаруші.

Дар`я Чаруша Фото: instagram /charusha

Дар'я Симоненко, нині всім відома як Чаруша, народилася 25 серпня 1980 року в Норильську. Незабаром після її народження сім'я перебралася в Краснодарський край. Коли вона була маленькою, педагоги і батьки пророкували їй музичну кар'єру, проте доля Дар`ї склалася по-іншому.

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Одразу після школи Дар`я поступила на акторський факультет РАТІ в Москві і потрапила на курс до відомого актора Сергія Проханова. Після закінчення театрального вузу у 2003 році дівчина отримала пропозицію від наставника працювати в Театрі Луны. Найбільш помітною театральною роботою Чаруші стала експериментальна музична постановка під назвою "Я скрываю".

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

У кінематографі Дар`я дебютувала у 2004 році в мелодрамі "Женщина в игре без правил", де зіграла роль Юльки. Потім вона знімалася в картині "Неуправляемый занос". Однак по-справжньому популярною Дарина стала завдяки ролі Жені Комелькової в китайсько-російської кіноверсії військової повісті "А зори здесь тихие".

Знаменитими і яскравими також виявилися проекти "Час Волкова", "Никто не знает про секс – 2", "Девочки" і "Любовь в большом городе".

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Зараз же знаменитість каже, що її кар'єра актриси не склалася. За словами Чаруші, більшість її робіт навіть ніхто не згадає. Тому у 2014 році вона грунтовно зайнялася музичною кар'єрою. Дар'я написала музику до фільмів "Холодный фронт", "Везучая", "Лучшее лето нашей жизни", "В зоне риска". Також з'явилися кліпи на композиції Дар'ї "16" і "Космос".

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

Дар`я Чаруша Фото: instagram/charusha

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