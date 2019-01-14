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''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте

1.6тЧитати матеріал російською

Українська телеведуча, фіналістка проекту "Танці з зірками" на каналі "1+1" Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками новим сексуальним фото. На ньому вона позує у майці з глибоким декольте.

Знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте

instagram.com/lesia_nikituk

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''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте

Користувачі мережі зазначили, що Нікітюк прекрасно виглядає.

''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте
''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте
''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте

Раніше ведуча розповіла про таємничого коханого, якого ретельно приховує від публіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк знялася в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю XXL разом із партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Єжовим.

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