''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте

Українська телеведуча, фіналістка проекту "Танці з зірками" на каналі "1+1" Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками новим сексуальним фото. На ньому вона позує у майці з глибоким декольте.

Знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

instagram.com/lesia_nikituk

Користувачі мережі зазначили, що Нікітюк прекрасно виглядає.

Раніше ведуча розповіла про таємничого коханого, якого ретельно приховує від публіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк знялася в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю XXL разом із партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Єжовим.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!