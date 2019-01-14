''Гаряча штучка'': Нікітюк вразила мережу глибоким декольте

Українська телеведуча, фіналістка проекту "Танці з зірками" на каналі "1+1" Леся Нікітюк поділилася із шанувальниками новим сексуальним фото. На ньому вона позує у майці з глибоким декольте.
Знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
instagram.com/lesia_nikituk
Good morning) Мене Вже замело🙈Якшо побачим в снігу Щось блискучії и красиве ... відкопайте, обігрійте, сфоткайтесь🙏😊 Доброе утро) мене вже замело) якщо в снігу побачите що щось блискуче ... відкопайте, обігрів, сфоткайтесь😆 # багіняламіната # багіняСнежногоспуска # багіняЛюбві # буковель2019 #lovebukovel
Користувачі мережі зазначили, що Нікітюк прекрасно виглядає.
Раніше ведуча розповіла про таємничого коханого, якого ретельно приховує від публіки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Леся Нікітюк знялася в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю XXL разом із партнером по проекту "Танці з зірками" Максимом Єжовим.
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