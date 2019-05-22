ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Гагаріна викликала ажіотаж у мережі голим фото

6.2тЧитати матеріал російською

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Зірка показала на сторінці в Instagram фотографії, на яких позує як мінімум із голим верхом, хоча все, що нижче грудей, було обрізано рамками кадру.

"Давайте поговоримо про "підмосковну" засмагу, вона ж "дачна"! Я ось уже битий тиждень лежу на своїй розкладачці і намагаюся засмагнути, бо дубайська засмага вже змилася. Я годинами копаю грядки, кошу траву, прополюю бур'яни. Що я роблю не так? Чому Підмосковне сонце таке байдуже до мого розкішного тіла", – підписала Гагаріна.

Новини
"І тут гола!" Сєдокова розлютила мережу провокаційним відео з фанатом
Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна

Instagram @ gagara1987

Пост Поліни Гагаріної в інстаграм

Пост Поліни Гагаріної в інстаграм

Цей пост викликав у прихильників суперечливу реакцію. У мережі підловили артистку на брехні, тому що склад, яким написано опис в Instagram, ніяк не в'яжеться з тим, який вона зазвичай сама використовує.

"Хто вам пише пости? Це, безумовно, не ваш стиль", "Капец, кошу траву, посилено копає грядки. Хто писав вам цей пост? Насмішили", "Що? У вас є грядки", "Які грядки? Хочете сказати, що ви город садите", – здивувалися фоловери.

Також у коментарях Гагаріної порадили займатися городом у шортах і майці і поливатися водою, щоб дачна засмага була помітною. Багато хто також наголосив, що артистка дуже красива. "Красуня, розкішне тіло", "Нереально красива", – додали в мережі.

Гола Поліна Гагаріна в профіль

Гола Поліна Гагаріна в профіль

Instagram @ gagara1987

Шанувальники в подиві

Шанувальники в подиві

Фоловери не вірять, що Гагаріна працює на грядках

Фоловери не вірять, що Гагаріна працює на грядках

Поліну Гагаріну викрили у брехні

Поліну Гагаріну викрили у брехні

Фоловери посміялися над постом Гагаріної

Фоловери посміялися над постом Гагаріної

Хоча в коментарях помітили, що вона красива

Хоча в коментарях помітили, що вона красива

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поліна Гагаріна стежить за своїм тілом, про що шанувальники часто говорять у мережі. Нещодавно вона поділилася яскравими знімками з подорожі, на яких продемонструвала стрункі ноги і плоский живіт.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Поліна Гагаріна
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесКраса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
27
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки