Гагаріна викликала ажіотаж у мережі голим фото

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна поділилася з шанувальниками пікантними знімками.

Зірка показала на сторінці в Instagram фотографії, на яких позує як мінімум із голим верхом, хоча все, що нижче грудей, було обрізано рамками кадру.

"Давайте поговоримо про "підмосковну" засмагу, вона ж "дачна"! Я ось уже битий тиждень лежу на своїй розкладачці і намагаюся засмагнути, бо дубайська засмага вже змилася. Я годинами копаю грядки, кошу траву, прополюю бур'яни. Що я роблю не так? Чому Підмосковне сонце таке байдуже до мого розкішного тіла", – підписала Гагаріна.

Поліна Гагаріна Instagram @ gagara1987

Пост Поліни Гагаріної в інстаграм

Цей пост викликав у прихильників суперечливу реакцію. У мережі підловили артистку на брехні, тому що склад, яким написано опис в Instagram, ніяк не в'яжеться з тим, який вона зазвичай сама використовує.

"Хто вам пише пости? Це, безумовно, не ваш стиль", "Капец, кошу траву, посилено копає грядки. Хто писав вам цей пост? Насмішили", "Що? У вас є грядки", "Які грядки? Хочете сказати, що ви город садите", – здивувалися фоловери.

Також у коментарях Гагаріної порадили займатися городом у шортах і майці і поливатися водою, щоб дачна засмага була помітною. Багато хто також наголосив, що артистка дуже красива. "Красуня, розкішне тіло", "Нереально красива", – додали в мережі.

Гола Поліна Гагаріна в профіль Instagram @ gagara1987

Шанувальники в подиві

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Фоловери посміялися над постом Гагаріної

Хоча в коментарях помітили, що вона красива

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поліна Гагаріна стежить за своїм тілом, про що шанувальники часто говорять у мережі. Нещодавно вона поділилася яскравими знімками з подорожі, на яких продемонструвала стрункі ноги і плоский живіт.

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