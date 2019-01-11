МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

''Фу, огидно!'' Скандальна Бузова розлютила фанів вульгарною фотосесією

Читати матеріал російською

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова розлютила користувачів мережі, показавши їм вульгарні фото.

Так, артистка похвалилася на особистій сторінці в Instagram кадрами зі свого відпочинку, який вона проводить на Мальдівах.

На знімках епатажна телезірка позує в дуже відвертому купальнику, який зухвало оголює її інтимні частини тіла.

Багато фоловерів Бузової були спантеличені провокативними знімками зірки, незважаючи на те, що Ольга досить часто демонструє своє оголене тіло публіці. У коментарях під постом вони накинулися на ведучу "Дому-2", написавши масу негативних відгуків про її фотографії.

Новини
''А де груди?'' Бузову розкритикували за пляжне фото

"Фу, це огидно і вульгарно. Скільки можна демонструвати попу, якої немає?" – обурилися шанувальники, додавши, що незабаром Ольга "покаже вже все назовні".

''Фу, огидно!'' Скандальна Бузова розлютила фанів вульгарною фотосесією

''Фу, огидно!'' Скандальна Бузова розлютила фанів вульгарною фотосесією

''Фу, огидно!'' Скандальна Бузова розлютила фанів вульгарною фотосесією

Новини
''Нудить від цього!'' Скандальна Бузова розгнівала мережу вульгарними фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ольга Бузова випустила новий кліп із назвою "Танцюй під Бузову", який бурхливо розкритикували в мережі.

Особа
Ольга Бузова
Тег
Дом-2
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги