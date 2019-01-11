''Фу, огидно!'' Скандальна Бузова розлютила фанів вульгарною фотосесією

Скандальна російська співачка і телеведуча, зірка шоу "Дом-2" Ольга Бузова розлютила користувачів мережі, показавши їм вульгарні фото.

Так, артистка похвалилася на особистій сторінці в Instagram кадрами зі свого відпочинку, який вона проводить на Мальдівах.

На знімках епатажна телезірка позує в дуже відвертому купальнику, який зухвало оголює її інтимні частини тіла.

Багато фоловерів Бузової були спантеличені провокативними знімками зірки, незважаючи на те, що Ольга досить часто демонструє своє оголене тіло публіці. У коментарях під постом вони накинулися на ведучу "Дому-2", написавши масу негативних відгуків про її фотографії.

"Фу, це огидно і вульгарно. Скільки можна демонструвати попу, якої немає?" – обурилися шанувальники, додавши, що незабаром Ольга "покаже вже все назовні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Ольга Бузова випустила новий кліп із назвою "Танцюй під Бузову", який бурхливо розкритикували в мережі.