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/Краса

Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото

1.3тЧитати матеріал російською

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут викликала ажіотаж у мережі новим пікантним знімком.

Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, порадувавши фоловерів спокусливим образом, що вона робить досить рідко.

"Іноді у житті трапляються погані люди, ситуації, готелі. Важливо, щоб це було іноді", – підписала вона під фотографією.

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Фреймут позувала в мереживній сукні українського дизайнера Вікторії Белей із глибоким декольте, продемонструвавши шанувальникам пишний бюст. Образ доповнювала червона помада і томний погляд. Новий знімок телеведучої запаморочив голову шанувальникам.

"Дуже гаряче фото", "Захоплююся вами", "Дуже розумна і гарна жінка", "Загадкова", "Люблю жінок із розумними очима", "Розкішна", – написали захоплені фанати.

Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото
Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото
Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото
Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото
Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото
Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Фреймут розкритикували за відверте вбрання на шкільному балу, куди вона прийшла в прозорій блузці, через яку можна було розглянути спідню білизну.

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Особа
Ольга Фреймут
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесКраса
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
В ней больше негатива, чем позитива
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