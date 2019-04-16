Фреймут запаморочила голову шанувальникам пікантним фото

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут викликала ажіотаж у мережі новим пікантним знімком.

Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті, порадувавши фоловерів спокусливим образом, що вона робить досить рідко.

"Іноді у житті трапляються погані люди, ситуації, готелі. Важливо, щоб це було іноді", – підписала вона під фотографією.

Фреймут позувала в мереживній сукні українського дизайнера Вікторії Белей із глибоким декольте, продемонструвавши шанувальникам пишний бюст. Образ доповнювала червона помада і томний погляд. Новий знімок телеведучої запаморочив голову шанувальникам.

"Дуже гаряче фото", "Захоплююся вами", "Дуже розумна і гарна жінка", "Загадкова", "Люблю жінок із розумними очима", "Розкішна", – написали захоплені фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Фреймут розкритикували за відверте вбрання на шкільному балу, куди вона прийшла в прозорій блузці, через яку можна було розглянути спідню білизну.

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