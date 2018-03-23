Раздевалка в нашем бассейне устроена таким образом, что прямо из нее открывается дверь в сауну. Однажды, когда эта дверь распахнулась, множество глаз в едином порыве уставились на выходящую даму.

Ее животик был плоским, талия тонкой, кожа – светящейся. Ее попа могла бы украсить лучшие картины мастеров как средневековья, так и наших дней. А ее небольшие, но полные грудки могли бы быть образцом для многих хирургов. И когда она, как древнее изваянье, встала в старом проеме двери нашей бани, мне на секунду показалось, что раздалось даже приглушенное "ах".

Я так подробно описываю этот момент всеобщего изумления для тех, кто в женских раздевалках бывает редко. Потому что все остальные давно в курсе, как выглядят 99,9% процентов нормальных женских тел. Выглядят они, прямо скажем, не так, как на картинках. Особенно если это не студенческая раздевалка, а место, где присутствуют дамы разных возрастов.

Очень многие имею шрамы, дефекты кожи, растяжки. Более 50 имеют вес, который можно было бы назвать лишним для журналов. Рожавшие редко могут похвастаться красивым животиком. Если стоя картина выглядит в целом довольно привлекательной, то в наклоне проявляется слабость кожи и мышц именно внизу живота. Целлюлит у 95% дам, но в разной стадии. У кого нет целлюлита – это, как правило, особы до 20 лет и очень худые, либо фигуры-яблочки. При том, что целлюлита у нее нет, она может иметь весьма упитанное пузико и тонкие ножки. А уж после определенного возраста с*ка-гравитация не щадит никого, без исключения.

Женщины, и молодые, и в возрасте, имеют столько мелких недостатков, что если бы какой-то инопланетянин, который годами изучал женское тело только по модельным обложкам, вздумал сопоставить изображения женщин с женщинами, он бы никого не узнал. Обложки и фото в соцсетях имеют столько же сходства с реальными женщинами, как собака, трамвай и ларек с шаурмой (я просто хотела быть откровенной сегодня).

Причем, я хочу подчеркнуть, что мои заявления сегодня касаются и полных, и худых. У худых нет никаких преимуществ в этом вопросе. Ну, если речь конечно не идет о сравнении с очень сильным ожирением. Ну не выглядят женщины так, как мы думаем, что они выглядят.

Вы можете, конечно, увязать пои познания о телах со стоимостью абонемента. Но жизненные наблюдения показывают – это никакой роли не играет. Даже наоборот – лучшие тела – у обитателей полуподвальных качалок. Тут люди, чей бог – железо, устраивают уютный междусобойчик. Их раздражают бездельники-мажоры, которые пришли снимать красоток, заботливо заманенных в клуб администрацией.

Более того, это правило касается и звезд! Вот Холи Бери, которой позорили Лолиту, вот Бритни Спирс, вот Александра Амброссио, а вот Перис Хилтон. Я думаю, этих дам-то никто не обвинит в отсутствии денег?

К чему я все это говорю? Да к тому, что большим лукавством будет говорить, что фотошопят только моделей плюс сайз. Фотошопят всех. Такое нынче время, что каждая картинка, которую мы видим, скорее всего, обработана фотошопом или фильтрами. Включая официальные портреты глав государств, между прочим. Включая дома, деревья и яблоки.

Мужчины почти не переживают на этот счет, если они не ретушеры и не фотографы. Женщины изводят себя негативными мыслями. И худые женщины, и толстые женщины, и женщины средних размеров – все изводят свои головы одной и той же фигней.

Между тем, как давно доказано, что именно практика, а не обложка журнала, есть критерий истины.

Если женщина может бегать, плавать, гулять, обнимать ногами любимого мужчину с довольным криком, рожать и завязывать себе шнурки, то, может быть, с ней все нормально?

Кстати, вы стесняетесь раздеваться в общественных местах? Считаете свое тело привлекательным? Вопрос касается и мужчин.