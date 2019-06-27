"Фігура – секс": Чехова блиснула неосяжними грудьми на пікантному фото

Російська телеведуча і актриса Анфіса Чехова розбурхала шанувальників пікантним знімком.

Секс-символ РФ позувала на березі моря в купальнику, який підкреслив пишний бюст і рельєфну фігуру.

Анфіса Чехова Instagram @ achekhova

"Скільки релігій, стільки і уявлень про сексуальність. Кришнаїти, наприклад, якщо вони неодружені, і поки в шлюб вступати не збираються, вважають за краще не дивитися жінкам в очі. Вони вважають, що саме через очі передається збудження. Тому жіноче вбрання, сарі, що підкреслює груди та відкриває пупок, але очі у дівчат мають бути опущені", – написала вона.

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Чехова додала, що в арабських країнах навпаки закривають жінкам волосся, тіло і нерідко все, залишаючи тільки очі.

"Є правда й такі ортодокси, які навіть очі закривають вуаллю поверх паранджі. А ви як вважаєте, що в жінці викликає найбільше бажання? Її тіло в купальнику, або погляд, яким вона на вас дивиться? PS На пляжі я ношу маску зі 100% захистом від сонця. Через можливість утворення пігментації, обличчя доводиться ховати. А ось тіло любить загар і охоче його приймає", – підсумувала Чехова.

У коментарях знімок і слова телеведучої викликали справжній ажіотаж. Шанувальники захопилися жіночною фігурою, а також поміркували про очі.

"Дурнуватий, порожній погляд, ніякі груди не врятують", "Здалося, що це відро на голові", "Голим задом вже нікого не здивувати, а ось жінка в чорній спідниці, панчохах зі стрілками і шпильки.. Але, мабуть, жінки не розуміють і все більше і більше оголюються", "Фігура розкішна", "Сексуальна зварювальниця", "Дав же Бог фігуру! Око не відірвати! Еталон жіночності", – прокоментували користувачі.

Чехова в купальнику під літнім душем Instagram @ achekhova

Чехова в джакузі Instagram @ achekhova

Анфіса Чехова Instagram @ achekhova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Чехова розбурхала шанувальників знімком у відвертій білизні, продемонструвавши пишну фігуру.

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