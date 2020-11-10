Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос розкрила секрети краси та стрункості

Фаворитка "Танців з зірками" Санта Дімопулос розповіла, як їй вдається розкішно виглядати, навіть тоді, коли графік напружений і залишається мало часу на себе.

Так, за словами знаменитості, вона починає день з медитації. Також Дімопулос зазначила, що підтримувати красу їй допомагає правильне харчування і повноцінний сон. Такими подробицями знаменитість поділилася з виданням Viva.

"Я починаю свій день з медитації, з подяки за все, що у мене є, і з побажання собі хорошого дня. Сплануйте день, тиждень, місяць. На початку року я пишу, які важливі та ключові завдання у мене є, що я хочу здійснити. Це допомагає структурувати свої плани, мрії та загалом життя. Далі – харчування. Те, що ми в себе "закидаючи їмо", – це наша енергія, те, як ми будемо виглядати, наші працездатність і настрій. Сон: для будь-якої жінки він основа краси й гарного самопочуття. І час на себе. Всі ми дружини, мами, бізнеследі з купою проєктів, але важливо виділити час на себе, присвятити час своїм інтересам: почитати книгу, щось подивитися, просто полежати, помріяти. Побути наодинці з собою, привести думки до ладу. І вже потім натхненною нести красу у світ", – заявила Дімопулос.

Також вона дала поради всім жінкам, які прагнуть схуднути.

"Головна порада: потрібно все робити в комплексі, тільки поступово, не варто різко себе "ламати". Почніть з малого: відмовтеся від десерту на вечерю, поступово упорядкуйте своє харчування. Заплануйте по два-три тренування на тиждень, введіть регулярні заняття спортом, робіть процедури з догляду за тілом – апаратні, ручні масажі, підключіть маски й обгортання. Важливо вибудувати весь графік і ставитися до цього відповідально. І ще: все потрібно робити з любов'ю до себе, інакше процес схуднення загрожує розладами харчової поведінки, зривами, депресією. Якщо ж виходити з любові до себе, з правильних мотивів, коли ми дякуємо своєму тілу, любимо його, тоді все вийде", – підсумувала Санта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на шоу "Танці з зірками" колишні учасниці гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер і Санта Дімопулос виконали спільний танець, в кінці якого відверто поцілувалися в прямому ефірі.