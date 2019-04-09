Як правильно прасувати одяг: розкрито "королівський" секрет

У Британії компанія Jeeves Belgravia, яка займається хімчисткою, повідомила, як правильно потрібно займатися доглядом і прасуванням сорочок.

Співробітники цієї хімчистки в Лондоні більше 30 доглядали за одягом принца Чарльза, пише The Independent.

Фахівці розповіли, що спершу потрібно переконатися, що всі гудзики на сорочці розстебнуті. Праску необхідно наповнити дистильованою водою. Температуру при цьому слід виставляти відповідно до вказівок на етикетці.

Починати гладити річ треба з внутрішньої сторони коміра, потім переходити на зовнішню. Праску слід переміщати від куточків коміра до центру. Закінчивши з коміром, можна переходити на манжети, які гладяться по аналогії.

Після варто переходити до рукавів, які розкладають по дошці на всю довжину гудзиками вгору. Праска прямими рухами ковзає від пахв до манжета. Потім процес повторюють із зворотного боку.

Передню частину сорочки, як і спину, гладять зверху вниз прямими рухами. Експерти радять акуратно переміщати сорочку навколо дошки під час роботи у внутрішній частині речі.

Після всіх процедур вигладжену сорочку необхідно застебнути на всі ґудзики і повісити на вішалку.

Прасування одягу

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