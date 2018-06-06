Емілі Ратаковскі святкує день народження: найпікантніші фото красуні

У четвер, 7 червня, свій день народження відзначає одна з найбільш розкутих моделей світу, американька знаменитість Емілі Ратаковскі (Емрата).
Сексапільній красуні, яка часто радує своїх шанувальників оголеними фото, виповнилося 27 років. OBOZREVATEL пропонує подобрку найгарячіших знімків супермоделі.
Емілі Ратаковскі - популярна американська модель і актриса, стала широко відома після пікантної зйомки топлес в кліпі Робіна Тіка "Blurred Lines".
Народилася дівчина в Вестмінстері (Лондон, Великобританія) 7 червня 1991 року. Коли Емілі виповнилося 5 років, вона разом зі своєю сім'єю переїхала в Сан-Дієго, США.
Кар'єра Емілі Ратаковскі почала активно розвиватися, коли вона була ще підлітком: в 14 років Емілі підписала контракт з модельним агентством Ford Models.
Після закінчення середньої школи в Сан-Дієго, у 16 років перспективна модель переїхала в Лос-Анджелес, де вступила до Каліфорнійського університету (вивчала образотворче мистецтво). Але після року навчання дівчина вирішила кинути ВНЗ і повністю присвятила себе модельній кар'єрі.
Зараз Емілі Ратаковскі - одна з найбільш високооплачуваних моделей в США, а також вважається ледь не самого розкутою манекенницею у всьому світі. Зокрема, такий статус вона отримала завдяки своїй любові до зйомок у стилі "ню".
27-річна знаменитість нещодавно вийшла заміж за актора і продюсера Себастьяна Беар-МакКларда, з яким вона зустрічалася до цього протягом двох місяців.
Вона встигла знятися в 10 фільмах, кількох серіалах, а також активно бере участь в зйомках музичних кліпів (в тому числі у 2016 році вона стала зіркою відео для пісні "Неделимые" російського співака Діми Білана).
Як повідомляв OBOZREVATEL, американська супермодель Емілі Ратаковскі стала головною героїнею червневого номера австралійської версії модного журналу Elle.