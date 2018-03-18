Емілі Ратаковскі спокусливо оголилася перед дзеркалом

Американська супермодель Емілі Ратаковскі, яку раніше визнали однією з найсміливіших і найрозкутіших моделей у світі, вчергове похвалилася своєю спокусливою фігурою.

Знімок, на якому дівчина зображена в одних лише трусиках, вона розмістила у своєму Instagram-акаунті.

У кадрі модель зображена у ванній кімнаті та стоїть напроти дзеркала. Емілі виставила на показ свої пружні сідниці, проте у відображенні дзеркала можна побачити і шикарні груди моделі, яку вона не дуже й намагалася прикрити.

Більш того, на знімку видно плоский живіт Емілі Ратаковскі, хоча недавно шанувальники запідозрили її у вагітності.

Емілі Ратаковскі Instagram @emrata

Пікантне фото моделі зібрало понад 1,3 млн лайків і масу захоплених коментарів.

Як повідомляв "Обозреватель", недавно Емілі Ратаковскі несподівано вийшла заміж.