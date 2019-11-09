Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі показала шанувальникам, як загоряє без купальника.
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона лежала на пляжі прикривши груди панамкою.
instagram.com/emrata
Зазначимо, що дівчина часто балує свою аудиторію подібними знімками.
instagram.com/emrata
instagram.com/emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозітиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar.
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