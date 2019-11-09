Головна Новини
9 листопада • оновлено в 03:48
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

940 Читати матеріал російською

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі показала шанувальникам, як загоряє без купальника.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона лежала на пляжі прикривши груди панамкою.

Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

instagram.com/emrata

Новини
Найкрасивіша жінка у світі без макіяжу: з'явилися несподівані фото

Зазначимо, що дівчина часто балує свою аудиторію подібними знімками.

Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

instagram.com/emrata

Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

instagram.com/emrata

@inamoratawoman

Публікація від Emily Ratajkowski (@emrata)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозітиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel