Емілі Ратаковскі показала, як відпочиває на пляжі без купальника: гаряче фото

Американська супермодель, зірка оголених фотосесій Емілі Ратаковскі показала шанувальникам, як загоряє без купальника.

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона лежала на пляжі прикривши груди панамкою.

instagram.com/emrata

Зазначимо, що дівчина часто балує свою аудиторію подібними знімками.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емілі Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозітиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar.

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